Entrenador europeo del año: Mikel Arteta, Luis Enrique y los 20 mejores técnicos de la temporada 2025-26 según GOAL - clasificación

Arsenal por fin ganó la Premier League, y también triunfaron Bayern, Inter y Barcelona en sus ligas. La victoria del PSG evitó el monopolio inglés, pues Aston Villa y Crystal Palace conquistaron la Europa League y la Conference League.

Los técnicos de esos equipos vivieron temporadas magníficas, pero no fueron los únicos: otros lograron campañas de cuento de hadas o triunfos inesperados. ¿Quiénes fueron los mejores entrenadores del curso?

Los redactores y editores de FootballCo en toda Europa han intentado responderla. Este es nuestro top 20: