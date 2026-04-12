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Entre Marruecos y Francia... ¿Por qué Ayub Bouadi aún no ha tomado una decisión?

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Una señal esperada a las puertas del Mundial

Ayoub Bouadi, centrocampista de 18 años del Lille, ha jugado en todas las categorías juveniles con Francia, pero también interesa a Marruecos, que se prepara para el Mundial 2026.

Pese a los intentos de ambos países por convencerlo, Bouadi aún no ha decidido.

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    El domingo, RMC Sport publicó un reportaje titulado: «¿Francia o Marruecos? ¿Por qué Ayoub Bouadi aún no ha decidido?».

    El medio del Lille, de solo 18 años, ya ha jugado 58 partidos en la Liga francesa —con dos asistencias—, nueve en la Liga de Campeones y diez en la Europa League.

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    Su rendimiento con el Lille le ha abierto las puertas de las categorías inferiores de Francia: sub-16 (8 partidos), sub-17 (5), sub-18 (3), sub-20 (1) y, más recientemente, sub-21 (10 partidos y 1 gol).

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  • El encanto de Marruecos

    Al mismo tiempo, afirmó que «el jugador nacido en Senlis es muy popular en Marruecos, tierra de sus padres».

    Además, la selección de los Leones del Atlas hace grandes esfuerzos para convencerlo, especialmente con la Copa del Mundo 2026 a solo dos meses.

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    El futbolista del Lille declaró el domingo en «Téléfoot»: «Es un gran honor recibir ofertas de ambas selecciones».

    Y añadió: «Tener una nueva nacionalidad deportiva es una ventaja. La selección es una decisión clave en la carrera de un jugador; debe surgir de forma natural, sin prisas ni imposiciones».

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