Getty
Traducido por
«Entre los cuatro o cinco mejores delanteros del mundo»: Alexander Isak tiene el apoyo necesario para justificar su precio de 125 millones de libras en el Liverpool, mientras Michael Owen elogia su «apasionante» talento
El Liverpool pagó una cifra récord en el Reino Unido por el fichaje de Isak
El Liverpool se lanzó a por Isak tras ver cómo un rival de la Premier League superaba la barrera de los 20 goles en dos temporadas consecutivas de la máxima categoría del fútbol inglés. Como era de esperar, el Newcastle se mostraba reacio a desprenderse de uno de sus activos más preciados, por lo que hubo que pagar una cifra récord para cerrar el acuerdo.
Se consideró que Arne Slot había adquirido otra pieza importante en el rompecabezas para ganar títulos en Merseyside, ya que el Liverpool había realizado un gran desembolso tras recuperar el título de la Premier League. Los Reds han obtenido escasos beneficios de esa inversión a lo largo de una difícil temporada 2025-26.
- AFP
¿Cuántos goles ha marcado Isak con el Liverpool?
Isak solo marcó en tres ocasiones —de las cuales solo dos fueron en liga— antes de sufrir una fractura de pierna y una lesión en el tobillo durante el partido contra el Tottenham el 20 de diciembre. Desde entonces, se ha perdido 21 partidos en todas las competiciones.
El Liverpool se ha mantenido en la lucha por los cuatro primeros puestos, al tiempo que ha alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones y de la FA Cup, sin poder contar con Isak. Está a punto de recuperar la forma en una fase crucial de la temporada.
Queda por ver qué impacto puede tener en los partidos que le quedan al Liverpool esta temporada, pero se espera que aporte mucho a largo plazo. El exdelantero de los Reds, Owen, sigue siendo un gran admirador del sueco de 26 años.
Por qué Owen confía en que Isak demuestre su valía en el Liverpool
Cuando GOAL le preguntó si Isak estará a la altura de su precio y si ahora se siente más presionado para rendir, dado que su primera temporada en Anfield ha sido prácticamente un fracaso, Owen —en declaraciones a CasinoScores, un servicio especializado en estadísticas en tiempo real y programas de casino retransmitidos en directo— dijo: «La presión siempre está ahí para los jugadores, y punto, se haya pagado ese dinero por ellos o no.
«Es un jugador de élite. De hecho, estaba empezando a jugar muy bien. Se lo llevaron en camilla del campo tras marcar un gol contra el Tottenham, y además fue un gol precioso. En cuanto a él como individuo, podemos hablar del Liverpool y de su gasto, de lo que está bien y lo que está mal, pero eso es otra cuestión, otro tema. Isak, como jugador, es absolutamente de élite.
«Algunos de los goles que marcó, algunas de las actuaciones que tuvo con el Newcastle fueron simplemente… tiene elegancia, tiene talento, tiene buen toque, es lo suficientemente rápido, es un gran rematador. Es un jugador emocionante, realmente increíble, que vuelve al equipo. Por supuesto que lo es.
«Lo acertado o no de fichar a tantos jugadores y gastar tanto dinero en la misma posición, eso es otro tema. Pero su regreso... es uno de los cuatro o cinco mejores delanteros del mundo. No tengo ninguna duda al respecto. Así que, sí, sería un gran impulso tenerlo de vuelta».
- Getty Images Sport
Calendario del Liverpool 2025-26: cuartos de final de la FA Cup y la Liga de Campeones
Aún no se ha fijado una fecha definitiva para el regreso de Isak a la acción. Es comprensible que el Liverpool se muestre cauteloso a la hora de apresurar el regreso de un jugador tan valioso antes de lo previsto y correr el riesgo de que sufra un nuevo contratiempo.
No obstante, se espera que desempeñe un papel importante hasta el final de la temporada, ya que aún hay títulos importantes en juego. El equipo de Slot reanudará su campaña tras el último parón internacional, cuando se enfrente al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup el 4 de abril.
A continuación, viajará a Francia para disputar el partido de ida de lo que promete ser un épico enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, actual campeón de Europa. Quedan siete partidos —incluido el derbi contra el Everton y los encuentros con el Manchester United y el Chelsea— en su calendario de la Premier League.