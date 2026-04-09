Entraría de inmediato en la lista de los mejor pagados: el BVB negocia un fichaje estrella sin coste de traspaso

El interés del Dortmund por Senesi no es nuevo. En marzo, Sky y Bild informaron que el club alemán lo seguía de cerca. Entonces, el defensa ya había avisado al AFC Bournemouth que no renovaría su contrato, que vencía en verano, y buscaba un equipo de primer nivel.

También lo siguen Tottenham, Aston Villa y, sobre todo, Juventus, que ya le ofreció un contrato de cuatro años a razón de tres millones por temporada.

El BVB necesita reforzar urgentemente el centro de la defensa: Emre Can estará de baja por rotura de ligamentos, Niklas Süle se marcha y aún no se sabe qué pasará con Nico Schlotterbeck.