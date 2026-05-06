«Entrale al mismo tiempo»: las excentricidades de Mikel Arteta en la banda, tachadas de «patéticas» por una antigua estrella del Arsenal, cuando el entrenador de los Gunners estuvo a punto de saltar al campo

El excentrocampista del Arsenal Stewart Robson criticó con dureza a Arteta y calificó su comportamiento en la banda de «patético». Durante el decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que el Arsenal ganó 1-0 (2-1 en el global), se vio a Arteta varias veces en el límite de su área técnica, a punto de entrar al campo.

Robson, quien jugó seis años en Highbury, criticó los constantes gestos del español y su cercanía al campo. A medida que crecía la tensión, el comentarista afirmó que la necesidad de Arteta de intervenir en cada acción distraía más que ayudar a su equipo.



