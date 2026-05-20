«Tiene gran serenidad ante la portería. Esa frialdad suya. Me llama la atención que, antes de cada disparo, se toma un segundo, respira hondo y entonces dispara», declaró Undav en Sky antes del duelo de delanteros en la final de la Copa DFB del sábado (20:00 h, ARD y Sky).
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«Entonces te vuelves implacable»: Deniz Undav envidia a Harry Kane por una habilidad muy especial
«Tener tranquilidad ante la portería es clave para un delantero, así los disparos salen más precisos. Si lo entrenas cada día, te vuelves implacable. Si yo tuviera un poco de eso, marcaría más goles», afirmó Undav.
En la final de Berlín, el vigente campeón no tiene «nada que perder frente al equipo más laureado; somos los claros outsiders», opinó el jugador de 29 años. «Hay un claro favorito: el FC Bayern. Pero en un partido puede pasar de todo. Sabemos que podemos incomodarlos y ponerlos nerviosos. Lo daremos todo».
Deniz Undav: «Si ganamos, todos se comerán un döner»
Y después habrá otro «Döner del ganador». «En Berlín, seguro. Si ganamos, todos comeremos un döner; no hay forma de evitarlo. Antes miraré en YouTube los cinco mejores de la ciudad para elegir el mío».
Después, Undav se unirá a Alemania para el Mundial... ¿con un nuevo contrato del VfB en el bolsillo? «Nada lo impide; he dicho muchas veces que me gusta jugar y estar aquí. Me siento como un stuttgarto, aunque no lo sea. No estamos tan lejos, quizá solo faltan pequeños detalles».