«¡Entonces puedo olvidarme de mi credibilidad!» Julian Nagelsmann se muestra tajante en el debate sobre Deniz Undav

«Deniz tiene muchas jugadas buenas, sobre todo cuando el rival ya está cansado. Sus cualidades se desvanecen un poco cuando tiene que trabajar mucho durante el partido. Si vemos lo que hicimos contra Suiza en los primeros 60 o 70 minutos para ganar el partido, eso también será así en el Mundial. Esa es una de las razones», explicó Nagelsmann en la ARD.

Como segunda razón, mencionó «que hemos definido los roles. Y luego tengo que ceñirme a ellos en los dos próximos partidos, porque si no, puedo olvidarme de mi credibilidad. Si luego lo hago todo de otra manera, ni siquiera hace falta que tenga la charla sobre los roles».

Ya en vísperas de la Eurocopa de 2024, Nagelsmann había considerado decisivo para sus decisiones qué jugador era el más adecuado para cada rol en la plantilla, lo que justificó, por ejemplo, la no convocatoria de Leon Goretzka —que, sin embargo, vuelve a ser ahora una pieza clave de la selección nacional. Nagelsmann también había justificado inicialmente la ausencia de Angelo Stiller antes de los partidos internacionales contra Suiza y Ghana por su papel, pero luego lo convocó tras la lesión de Aleksandar Pavlovic y lo alineó en el once inicial en ambos partidos.

La justificación de Nagelsmann se puede corroborar con cifras, ya que Undav es, de hecho, más eficaz en la fase final de los partidos. De sus 23 goles de la temporada con el VfB Stuttgart, siete los marcó en la primera parte y 16 en la segunda; sin embargo, en la mayoría de los casos fue titular.



