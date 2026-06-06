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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Traducido por

«Entonces, por desgracia, se derramaron lágrimas»: Julian Nagelsmann explica cómo se produjo la lesión de Karl

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L. Karl

El internacional Lennart Karl (18) sufrió una grave lesión muscular al rematar a puerta, lo que le excluye del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Contrario a lo informado por *Bild*, la lesión ocurrió «a mitad de un partido de entrenamiento», no en el último disparo de una sesión extra, aclaró Nagelsmann. «Fue un remate relativamente sencillo». El extremo derecho de 18 años del Bayern se dio cuenta al instante de la gravedad, tardó en asimilarlo y terminó llorando.

  • Según Nagelsmann, Karl estará de baja entre cuatro y seis semanas, quizá algo más. Por tanto, podría perderse el inicio de los entrenamientos del Bayern el 20 de julio, un día después de la final del Mundial.

    Además, resulta amargo recordar que el centrocampista del Bayern Serge Gnabry sufrió una lesión grave a mediados de abril de forma similar. Durante un entrenamiento del Bayern, el jugador de 30 años sufrió una rotura de aductores que puso fin a su temporada y acabó con su sueño de participar en la fase final del Mundial.

    Gnabry se lastimó durante un disparo a puerta, como explicó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany: «Fue una gran desgracia. Ocurrió durante la tanda de penaltis. Nos sorprendió a todos».

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  • La convocatoria alemana para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OfensivaJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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