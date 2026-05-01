Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban el coche destrozado junto a la pista. Ninguno de los dos ocupantes resultó herido. «Fue un accidente grave, pero demuestra que los coches son seguros. Me alegro de que hayamos salido ilesos», declaró Verstappen tras el incidente.

«Siempre hay riesgos en lo que hacemos, pero las carreras siguen siendo peligrosas», admite Max. «Aunque el coche de Fórmula 1 sea muy seguro, puedes chocar en el ángulo equivocado y nada te protege. A veces es pura mala suerte».