«¡Entonces podemos dejarlo!» El VfL Wolfsburgo se muestra descontento con el árbitro Zwayer tras su histórico descenso

Hecking asegura que tiene «una valoración completamente diferente» de la jugada: «Maehle recibe tres entradas y luego se le abalanzan tres rivales; si eso no es una agresión de Bilbija, mejor lo dejamos. Podemos protestar, pero es inútil». El partido ya estaba «decidido» y había que felicitar al Paderborn por el ascenso tras el 1-2 (1-1, 1-1) en la prórroga.

El técnico no aclaró qué implicaciones tiene para su futuro el primer descenso a Segunda tras 29 años. «Primero siento la decepción; en uno o dos días hablaremos», añadió. «Hay que levantarse», dijo el directivo Diego Benaglio. En el vestuario hubo lágrimas.