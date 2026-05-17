Aleksandar Pavlovic persiguió a Tom Bischof medio campo hasta alcanzarlo. Sven Ulreich y Jonas Urbig sorprendieron a su compañero, el portero Manuel Neuer, durante una entrevista. A Lennart Karl no le cansaba la tradición de títulos del Múnich: a toda velocidad, fue a por más vasos de cerveza de trigo para echarlos por los aires.
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«Entonces me meteré en problemas con la Südkurve»: gestos conmovedores en la despedida de Leon Goretzka del FC Bayern
Leon Goretzka tomó la cerveza de trigo y hizo lo correcto: en vez de usarla para lavarse el pelo como sus compañeros, se acercó a la grada sur y se la ofreció a los ultras de la primera fila. La cerveza terminó donde debía: en bocas sedientas. Luego entregó la copa de campeones a los aficionados.
Después se subió al estrado de los animadores y se mezcló con la grada. Disfrutaba más entre la gente que bajo la cerveza, detalle que Harry Kane calificó de «frío». «Eso me demostró que aquí era y soy parte de la familia», dijo Goretzka. «Es algo de lo que me siento orgulloso». Con la cerveza, la copa y su cercanía, agradeció el apoyo de ocho años.
Fue el emotivo broche de una tarde especial para el centrocampista, que jugó su último partido en el Allianz Arena. El sábado disputará la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart, donde podría conquistar su título número 16 con el Bayern. Después dejará Múnich con destino probable a Italia.
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Leon Goretzka fue el primero en levantar la copa de liga
La gira de despedida de Goretzka empezó frente a la consola: tras llegar al estadio, se quedó con algunos compañeros jugando a Mario Kart en el autobús. «Suena poco romántico, pero es verdad», admitió.
Durante el calentamiento sonó por los altavoces «Bochum», de Herbert Grönemeyer, himno no oficial de su ciudad y del VfL Bochum, su club de juventud. En lo más profundo de la curva sur cantaban «Tief im Westen», mientras se veían numerosas bufandas rojas y azules; una de ellas terminó alrededor del cuello de Goretzka.
Instantes antes del pitido inicial, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl y Christoph Freund le entregaron un collage y un ramo de flores. Vincent Kompany lo incluyó en el once y él respondió con la asistencia del 4-1 a Harry Kane, su participación número 104 en 311 partidos con el Bayern. Poco después salió entre ovaciones.
Al final, los ultras locales desplegaron una gran pancarta: «Chico de Bochum de rojo y blanco: gracias por estos ocho años, Leon». En la entrega de trofeos, el capitán Manuel Neuer le cedió el honor de levantar primero la copa de liga.
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¿Cuál es el futuro de Leon Goretzka?
Eberl elogió a Goretzka como «una gran figura del FC Bayern». Freund añadió: «Es un profesional ejemplar y un modelo a seguir; demuestra que hay que seguir adelante y creer en uno mismo cuando las cosas se ponen difíciles». Durante sus ocho años en el club, Goretzka no solo vivió momentos positivos.
Como titular indiscutible y portento físico, fue clave en el sextúplete de 2020; luego se le tachó de sobrevalorado y candidato a la venta, símbolo de la hinchada salarial del club. En verano de 2024 el club le empujó a marcharse; Kompany, a veces, ni le convocaba. Pero Goretzka se quedó, siguió trabajando y, tras las lesiones de sus rivales, volvió a jugar.
«Ha superado momentos difíciles. Eso siempre le ha caracterizado», opinó Jonathan Tah. «Cuando uno pensaba que se había acabado, él seguía adelante y se recuperaba. Eso es muy especial». Este verano, sin embargo, Goretzka no tuvo otra opción: su contrato expira y el Bayern no le renovó.
Ahora, con el contrato vencido, todo indica que fichará por el AC Milan, aunque aún no lo ha confirmado. En Sky, Lothar Matthäus le aconsejó ir a Italia, aunque bromeó pidiendo al Inter. Goretzka, recordando al 1860 Múnich, respondió sonriendo: «Entonces tendré problemas con la Südkurve». Allí solo se acepta el azul de Bochum.