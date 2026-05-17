Leon Goretzka tomó la cerveza de trigo y hizo lo correcto: en vez de usarla para lavarse el pelo como sus compañeros, se acercó a la grada sur y se la ofreció a los ultras de la primera fila. La cerveza terminó donde debía: en bocas sedientas. Luego entregó la copa de campeones a los aficionados.

Después se subió al estrado de los animadores y se mezcló con la grada. Disfrutaba más entre la gente que bajo la cerveza, detalle que Harry Kane calificó de «frío». «Eso me demostró que aquí era y soy parte de la familia», dijo Goretzka. «Es algo de lo que me siento orgulloso». Con la cerveza, la copa y su cercanía, agradeció el apoyo de ocho años.

Fue el emotivo broche de una tarde especial para el centrocampista, que jugó su último partido en el Allianz Arena. El sábado disputará la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart, donde podría conquistar su título número 16 con el Bayern. Después dejará Múnich con destino probable a Italia.