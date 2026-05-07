«Hemos puesto en marcha cosas muy buenas y me siento muy a gusto», declaró el director deportivo del campeón alemán a DAZN antes del partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.
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«¡Entonces estoy dispuesto a quedarme!». Max Eberl habla sobre su difícil etapa en el FC Bayern y su futuro
El contrato del directivo de 52 años en la Säbener Straße sigue vigente hasta 2027; según «kicker», el consejo de supervisión del Bayern debatirá su futuro en una reunión en mayo. «Siempre he dicho que quiero hacer mi trabajo aquí. Que se evalúe mi trabajo. Si les parece que lo hago bien, entonces estoy dispuesto a quedarme más tiempo aquí, en el Bayern», añadió Eberl.
Desde su llegada, ha puesto mucho corazón en el club, aunque reconoce que no siempre es fácil en una entidad como el Bayern: «No ha sido del todo fácil, porque, naturalmente, se han enfrentado algunas personalidades fuertes. Pero creo que, en un club tan grande como el Bayern de Múnich, lo único que ayuda es que haya roces, que se discuta».
- AFP
Max Eberl fue objeto de críticas durante mucho tiempo en el FC Bayern
Eberl asumió su cargo en Múnich en marzo de 2024. Fue criticado por una supuesta planificación desequilibrada de la plantilla, pero fichajes acertados como los de Michael Olise y Luis Díaz han revertido la situación.
Al ser preguntado sobre un posible nuevo contrato para Eberl, el presidente del club, Uli Hoeneß, declaró recientemente en una entrevista con DAZN: «Los contratos de la junta directiva no pueden renovarse más de un año antes de su vencimiento», por lo que las negociaciones oficiales no podrían comenzar antes del 1 de julio de 2026.
No obstante, según reveló Hoeneß, el tema ya se ha planteado extraoficialmente en varias ocasiones, por ejemplo, «en la última reunión de la junta directiva hace apenas dos semanas». Aún no hay decisión definitiva sobre el futuro del director deportivo, y Hoeneß no quiere «adelantarse a las conversaciones que podrán mantenerse a partir de julio».