«Sí, cero», fue la respuesta clara del jugador de 36 años. A continuación, añadió con un toque de humor: «Bueno, si él (el seleccionador nacional Julian Nagelsmann; nota del editor) me llama, es que está loco. Entonces sí que tiene un problema. No puede llamarme. ¿Cuántos tendrían que caerles? ¿Unos 15 delanteros?».

Müller puso fin a su carrera en la selección alemana tras la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2024, celebrada en casa, contra España. En total, disputó 131 partidos con la selección alemana (tercero en el ranking de jugadores con más partidos), en los que marcó 45 goles y dio 41 asistencias. Su mayor éxito fue la conquista del título en el Mundial de 2014 en Brasil.

A nivel de clubes, Müller jugó durante 25 años, entre 2000 y 2025, en el FC Bayern de Múnich, antes de que el pasado verano no se le renovara el contrato con el campeón alemán y fichara por los Vancouver Whitecaps de la MLS. Allí, en su primera temporada, se quedó a las puertas del título de liga.