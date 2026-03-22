El Liverpool FC sufre una nueva derrota en la Premier League, lo que supone un nuevo revés en su lucha por conseguir una plaza en la Liga de Campeones la próxima temporada. De cara al duelo de cuartos de final de la máxima competición europea contra el PSG, actual campeón, dentro de unas semanas, un exdefensa de los Reds está muy preocupado.
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«Entonces el PSG ganará 10-0»: el Liverpool ofrece una actuación desastrosa en la Premier League
El exlateral izquierdo Stephen Warnock se mostró muy crítico con el rendimiento del equipo de su antiguo club tras la derrota por 1-2 ante el Brighton & Hove Albion el sábado. En el programa «5 Live» de la BBC, declaró: «Si van a París y juegan así, el PSG les ganará 10-0. Así de mal ha jugado hoy el Liverpool. El Brighton no ha sido certero y ha intentado aguantar el resultado. Pero el PSG sí lo es. Para el Liverpool, esto es muy, muy preocupante».
Para el Liverpool, la derrota ante los Seagulls ya fue la décima en la liga esta temporada. Es solo la séptima vez que un vigente campeón de la máxima categoría inglesa sale del campo como perdedor con tanta frecuencia.
Este balance desastroso también se refleja en la clasificación. El Liverpool es actualmente quinto y está a dos puntos del cuarto puesto de la Liga de Campeones. Este lo ocupa el Aston Villa, que aún tiene un partido menos. Además, por detrás le pisan los talones el Chelsea, el Everton y el Brentford, que están a tiro.
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El Liverpool se enfrentará ahora al Manchester City y al PSG
El entrenador Arne Slot volvió a asumir la responsabilidad de la derrota. Aunque mencionó las lesiones de las grandes estrellas Alisson y Mohamed Salah, que no pudieron jugar, así como la lesión de Hugo Ekitike, que tuvo que ser sustituido en los primeros compases del partido, la actuación del conjunto estrella del Liverpool, en el que destaca el futbolista de la selección alemana Florian Wirtz, fue decepcionante.
«Entiendo que las expectativas sean altas cuando se ha ganado la liga y se han gastado 450 millones de libras en nuevos jugadores durante el verano», afirmó Slot. «Las expectativas eran altas entre los expertos, los medios de comunicación, yo mismo y los aficionados. Pero dentro del club analizamos la situación y el reto que tenemos que afrontar esta temporada. Eso nos hace ser más realistas y poder valorar por qué la temporada está yendo como va».
El neerlandés continuó: «Aun así, esto no es suficiente. Por muchas excusas que dé, la posición en la que nos encontramos no es suficiente». Su trabajo tampoco es buscar excusas, «sino encontrar soluciones. Eso es lo que he intentado hacer hoy de nuevo».
Tras el parón internacional, al equipo de Slot le espera un calendario muy duro: primero, un partido a domicilio en los cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City, y cuatro días después, el duelo con el PSG en el Parc des Princes, tan temido por Warnock.
Los fichajes más caros del Liverpool FC
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Aleksander Isak Delantero Newcastle United 2025 145 millones de euros Florian Wirtz Centrocampista Bayer Leverkusen 2025 125 millones de euros Hugo Ekitike Delantero Eintracht de Fráncfort 2025 95 millones de euros Darwin Núñez Delantero Benfica 2022 85 millones de euros Virgil van Dijk Defensa FC Southampton 2018 84,65 millones de euros Alisson Becker Portero AS Roma 2018 72,5 millones de euros Dominik Szoboszlai Centrocampista RB Leipzig 2023 70 millones de euros Naby Keita Centrocampista RB Leipzig 2018 60 millones de euros Luis Díaz Delantero FC Porto 2022 49 millones de euros Milos Kerkez Defensa AFC Bournemouth 2025 46,9 millones de euros