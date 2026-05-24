«Entonces costará aún más»: Konrad Laimer habla con Uli Hoeneß en una entrevista sobre las negociaciones de su contrato con el Bayern

No hizo falta preguntar por el ambiente del equipo. «No estuve ni dos segundos en el vestuario», admitió, demostrando que desconocía las celebraciones. Luego, el tono relajado animó al internacional austriaco a comentar sobre Uli Hoeneß.

El presidente honorario del FCB había criticado con dureza, como es habitual en él, las exigencias salariales de Laimer en la negociación para renovar su contrato, vigente hasta 2027, justo antes del partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG. «Cuando uno lee lo que supuestamente se publica sobre su salario y sus exigencias, hay que ponerlo en contexto: Konny es un jugador al que aprecio mucho. Es extremadamente importante para el equipo, al igual que para la imagen pública del club. Trabaja muchísimo por el equipo. Pero no es Maradona», declaró Hoeneß en DAZN. Se sabe que Laimer habría pedido recientemente un salario de 15 millones de euros al año; hasta ahora ganaba, con primas, unos diez millones por temporada.

«Uli y yo siempre hemos estado en la misma onda. De todos modos, eso no es ningún problema», respondió Laimer con una sonrisa pícara al ser preguntado si hoy hablaría de cifras con Hoeneß. Al señalarle que eso no valía para el tema salarial, respondió riendo: «¿Eso crees, o qué?». La charla nocturna de Laimer aún no terminaba.