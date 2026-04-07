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Enrique: «Hemos frustrado las expectativas positivas del Liverpool... y Hakimi ha puesto fin a esta mala racha»

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Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
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Luis Enrique
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España

El entrenador del París amenaza a los Reds en el estadio «Parc des Princes»

En un emocionante enfrentamiento de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain se prepara para enfrentarse al Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final, que se disputará mañana miércoles por la tarde en el estadio «Parc des Princes». 

El entrenador Luis Enrique habló en la rueda de prensa previa al partido sobre los preparativos y las expectativas, afirmando que en este tipo de enfrentamientos no hay un claro favorito, y haciendo hincapié en la identidad colectiva de su equipo.

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  • Previsiones para el partido y la ausencia del claro favorito

    Enrique afirmó, durante la rueda de prensa previa, que es imposible determinar cuál es el favorito para ganar en este tipo de partidos, y señaló que no considera a su equipo como favorito.

    El entrenador español añadió que la temporada pasada había grandes expectativas de que el Liverpool y el París Saint-Germain llegaran a la final, pero que la situación es diferente este año, lo que supone un revés para las ambiciones de los Reds.

    Insistió en su deseo de mantener la identidad del equipo jugando un fútbol atractivo y disfrutando de la competición europea.

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  • Los lesionados del París y su postura respecto al regreso

    El club ha anunciado el regreso del jugador Bradley Barcola a los entrenamientos con el grupo este martes por la mañana. Enrique ha comentado que al jugador le falta algo de confianza y que el cuerpo técnico está tratando de proporcionarle las mejores condiciones, dejando en sus manos la decisión final sobre su estado de forma.

    En cuanto a Fabián Ruiz, el entrenador ha confirmado que está haciendo progresos notables a pesar de no haber participado aún en los entrenamientos con el grupo, señalando que su regreso requiere paciencia y un esfuerzo adicional, y que el equipo se centra en dar a los jugadores la confianza necesaria para una recuperación completa.

  • Ashraf Hakimi y el final de una etapa difícil

    Enrique elogió a la pareja de delanteros formada por Gonzalo Ramos y Lee, y afirmó que cualquier equipo que aspire a ganar títulos necesita jugadores de su nivel; además, expresó su gran satisfacción por contar con ellos, dada su importancia en la plantilla.

    En cuanto a Achraf Hakimi, mencionó que había pasado por una etapa difícil debido a las lesiones, pero que había realizado un gran esfuerzo para participar en la Copa Africana de Naciones, y que ahora se encuentra en un excelente estado de ánimo que se refleja positivamente en su rendimiento, lo que le convierte en un elemento fundamental y muy importante para el equipo.

  • Recuerdos de los enfrentamientos anteriores y la estrategia para el partido

    Enrique habló sobre el enfrentamiento de la temporada pasada y lo calificó de «mundial», expresando su deseo de disputar un partido de similar calidad pero con un resultado mejor, y destacó que el ambiente en el Parque de los Príncipes es fantástico y que jugar en casa da al equipo un gran impulso.

    En cuanto a Iketike, que regresa al estadio con el Liverpool, dijo que no suele hablar de los jugadores que se han marchado, pero elogió su gran evolución desde sus primeros días en París, donde se ha convertido en un destacado internacional.

    En cuanto al estilo de juego, expresó su esperanza de tener más posesión del balón que el Liverpool, aunque reconoció la dificultad de la tarea ante un equipo fuerte dirigido por un entrenador excelente.

    Concluyó diciendo que enfrentarse al Liverpool cada año es algo positivo y que el equipo está motivado para clasificarse para las semifinales a pesar de la dificultad de la tarea, señalando que el partido será difícil para ambos equipos sin basarse en ningún análisis previo sobre el favorito para ganar.

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