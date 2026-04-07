Enrique: Esta es la forma más rápida de caer en la trampa del Liverpool

Enrique explicó: «La tarea del entrenador es encontrar la forma de lograr un buen rendimiento. Cada año es diferente al anterior, y no podemos trabajar igual que el año pasado».

Y añadió: «Lo que más deseo es mantener la identidad del equipo para ofrecer un buen fútbol y disfrutar de la competición en la Liga de Campeones».

El entrenador español declaró: «No importa quién sea el favorito para ganar, o a quién consideres tú favorito. En partidos como estos, contra estos equipos, es imposible determinar cuál es el equipo favorito para ganar».

Y añadió: «No creo que mi equipo sea el gran favorito. Si recordáis el año pasado, todo el mundo decía que el Liverpool era el gran favorito y se clasificó el París Saint-Germain. Para mí, no hay un favorito claro».

Y subrayó: «El Liverpool es un equipo de gran nivel, y creer que eres el principal favorito es la forma más rápida de caer en la trampa y estropearlo todo».