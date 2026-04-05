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«¡Energía nerviosa!» - Theo Walcott culpa a Mikel Arteta de la derrota del Arsenal en la FA Cup ante el Southampton
Un sueño cuádruple se desvanece
Hace apenas unas semanas, el Arsenal se veía envuelto en el entusiasmo por un posible cuádruple histórico, pero la campaña de Mikel Arteta se ha desmoronado rápidamente. Tras la amarga derrota del mes pasado en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, los Gunners sufrieron otro golpe devastador. En dos semanas brutales, el Arsenal vio cómo se le escapaban dos trofeos importantes, culminando con una impactante derrota por 2-1 en los cuartos de final de la FA Cup ante el equipo de la Championship. Para empeorar las cosas, el Southampton echó sal en la herida en las redes sociales con una burla sobre el cuádruple dirigida a un aficionado del Arsenal que descartó el resultado como una «victoria fortuita».
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Walcott critica el comportamiento de Arteta en la banda
En declaraciones a la BBC tras la sorprendente derrota en St Mary's, el exdelantero del Arsenal señaló directamente el comportamiento frenético del cuerpo técnico como principal causa del descoordinado rendimiento del equipo.
Walcott dijo: «Al ver a Mikel desde la banda, se notaban elementos de años anteriores en los que esa energía se reflejaba en el equipo. Era una energía nerviosa, había mucha tensión. No solo Mikel, sino gran parte del cuerpo técnico estaba ahí fuera en algunos momentos. Era como si hubiera demasiados cocineros en la cocina, demasiados mensajes. Sacar al mejor equipo era lo correcto esta noche. Es fácil decirlo ahora, pero se esperaba una reacción tras la final de la copa y esta noche no fue así, fue peor».
El entrenador de los Gunners defiende a su plantilla tras la sorprendente eliminación
A pesar de las duras críticas de los comentaristas y exjugadores, el español se mantuvo firme en su apoyo al vestuario. El Arsenal dominó la posesión durante largos periodos, pero le faltó la puntería necesaria para sentenciar a los Saints, lo que supuso su segunda eliminación de una competición en apenas quince días. Arteta insistió en que no criticaría públicamente a su equipo tras una agotadora racha de partidos en múltiples competiciones.
En una apasionada respuesta, Arteta dejó clara su postura al afirmar: «Amo a mis jugadores. Lo que han hecho durante nueve meses. No voy a criticarlos porque hayamos perdido un partido aquí, teniendo en cuenta el esfuerzo que han puesto. Y la forma en que están dando lo mejor de sí mismos. Probablemente algunos de ellos ni siquiera tenían que estar aquí hoy. No voy a hacer eso. Voy a defenderlos más que nunca».
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La temporada pende de un hilo para los londinenses del norte
La derrota ha despertado el temor a un colapso en la recta final de la temporada, un tema frustrantemente familiar en campañas anteriores bajo la dirección de Arteta. Con solo la Premier League y la Liga de Campeones por las que luchar, crece la preocupación de que los Gunners corran el riesgo de terminar una sexta temporada consecutiva sin títulos si no logran estabilizar su rendimiento rápidamente.
Walcott compartió esta ansiedad generalizada e instó a su antiguo club a dejar atrás el resultado ante el Southampton antes de que arruine toda su campaña. «No deben dejar que la temporada se les escape de las manos. Todo lo que han construido esta temporada, que no les afecte. Ya han estado en esta situación antes y no quieren volver a vivirla», concluyó.