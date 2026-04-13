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¡Endrick se abre paso! El Real Madrid autorizará la venta de una prometedora estrella para recuperar al delantero brasileño de cara a la temporada 2026-27
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Endrick está demostrando su valía en Francia
Endrick marcó siete goles en 37 partidos con el Real Madrid en su primera temporada tras fichar procedente del Palmeiras en 2024, pero su tiempo de juego cayó tras la llegada de Xabi Alonso. Solo jugó tres encuentros con el técnico vasco en la primera mitad de la presente campaña, lo que llevó al club a cederlo al Lyon en enero. En el Groupama Stadium ha recuperado la confianza: en 11 partidos de Ligue 1 ha participado en ocho goles, lo que le ha devuelto a la selección brasileña de cara al Mundial.
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El Real Madrid se dispone a traspasar a García
Según The Athletic, el Real Madrid no aceptará ofertas por Endrick este verano y le ha garantizado un papel relevante en el futuro. Con Álvaro Arbeloa al mando tras la salida de Alonso en enero, Endrick tiene vía libre para empezar de cero. Eso supone una mala noticia para otra joven promesa: Gonzalo García.
El informe añade que el delantero de 22 años será vendido para hacer sitio a Endrick, a pesar de que en agosto firmó un nuevo contrato hasta 2030.
Siguiendo los pasos de Paz, Chema y Ramón
García ha marcado seis goles en 33 partidos esta temporada, aunque solo ha sido titular en 12. El club cree que su progresión florecería más en otro equipo. Sin embargo, su sueño de ser una figura emblemática del Madrid podría mantenerse vivo.
El club ya vendió a los canteranos Nico Paz y Jacobo Ramón al Como en 2024 y 2025, respectivamente, pero incluyó cláusulas de recompra. Hizo lo mismo cuando el Stuttgart fichó a Chema Andrés el verano pasado, y se asegurará de que García pueda volver al Bernabéu.
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¿Y ahora qué?
Endrick se centra en cerrar la temporada con el Lyon, que lucha por acabar entre los tres primeros de la Ligue 1 y lograr la clasificación para la Liga de Campeones. Después, aspira a ser clave en el Mundial con Brasil antes de volver a Madrid, donde podría convertirse en el nuevo extremo derecho titular del club tras brillar en esa posición con el Lyon.