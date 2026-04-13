¡Endrick se abre paso! El Real Madrid autorizará la venta de una prometedora estrella para recuperar al delantero brasileño de cara a la temporada 2026-27

Según The Athletic, el Real Madrid no aceptará ofertas por Endrick este verano y le ha garantizado un papel relevante en el futuro. Con Álvaro Arbeloa al mando tras la salida de Alonso en enero, Endrick tiene vía libre para empezar de cero. Eso supone una mala noticia para otra joven promesa: Gonzalo García.

El informe añade que el delantero de 22 años será vendido para hacer sitio a Endrick, a pesar de que en agosto firmó un nuevo contrato hasta 2030.