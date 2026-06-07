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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Endrick le hace una promesa rotunda a Carlo Ancelotti tras marcar el emotivo gol de la victoria de Brasil en el Mundial

Endrick
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Endrick brilló en el último amistoso de Brasil antes del Mundial al marcar el 2-1 contra Egipto. El joven delantero aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente a Carlo Ancelotti y reafirmar su compromiso con la selección brasileña.

  • Endrick demuestra su valía en los grandes escenarios

    En un amistoso en Cleveland, Endrick volvió a mostrar su talento. Brasil empezó fuerte y se adelantó a los siete minutos con un disparo de Bruno Guimaraes, pero Egipto igualó por medio de Mostafa Ziko en el 11.

    En el 51’, apenas seis minutos tras la reanudación, aprovechó un balón suelto en el área y, con rapidez, lo empujó a la red para dar la victoria a los sudamericanos.

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    Una promesa para la selección nacional

    Endrick mostró su alivio y alegría por volver a destacar con la Seleção. Tras superar las lesiones del año pasado, afirmó que su prioridad es triunfar con Brasil, enviando un mensaje al cuerpo técnico de Ancelotti sobre su estado físico y mental.

    «Esta sensación es indescriptible», declaró a Sportv. «Le agradezco a Dios por marcar otro gol. Estas son las cosas extraordinarias de mi vida. Gracias a Dios pude anotar el gol de la victoria. Estoy muy feliz porque, cuando estaba lesionado, no pude venir a la selección, y eso es lo peor para un jugador brasileño. Ojalá nunca vuelva a quedarme fuera, porque aquí quiero estar y mostrar mi fútbol, siempre dando todo por mi país. Gracias a Dios por este gol, que dedico a mi esposa y a mi hijo, que viene en camino».

  • El renacimiento en Francia

    Sin un puesto fijo en el plantel de estrellas del Madrid, Endrick buscó minutos en el Lyon. Con ocho goles y siete asistencias en 21 partidos, la cesión rindió frutos y lo preparó para ser protagonista en el Bernabéu tras el torneo con la selección.

    Sobre su trayectoria reciente, el delantero fue sincero: «Desde que me lesioné, supe lo que debía hacer al recuperarme. No tuve minutos en el Real Madrid, pero Dios me guió al Lyon, donde pude divertirme, conocer gente, trabajar con un gran cuerpo técnico y demostrar mi nivel. Ahora estoy de vuelta en la selección y a una semana del Mundial; cumplir este sueño será maravilloso».

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    La mirada puesta en los primeros partidos de la fase de grupos

    Brasil viajará a Nueva Jersey para debutar el sábado ante Marruecos en el Mundial. En un grupo que completan Escocia y Haití, se espera que el gigante sudamericano avance sin problemas, aunque aún debe afinar su defensa en busca del sexto título.

    Egipto, satisfecho tras medirse a uno de los favoritos, debutará el 15 de junio ante Bélgica.

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