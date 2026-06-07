Endrick mostró su alivio y alegría por volver a destacar con la Seleção. Tras superar las lesiones del año pasado, afirmó que su prioridad es triunfar con Brasil, enviando un mensaje al cuerpo técnico de Ancelotti sobre su estado físico y mental.

«Esta sensación es indescriptible», declaró a Sportv. «Le agradezco a Dios por marcar otro gol. Estas son las cosas extraordinarias de mi vida. Gracias a Dios pude anotar el gol de la victoria. Estoy muy feliz porque, cuando estaba lesionado, no pude venir a la selección, y eso es lo peor para un jugador brasileño. Ojalá nunca vuelva a quedarme fuera, porque aquí quiero estar y mostrar mi fútbol, siempre dando todo por mi país. Gracias a Dios por este gol, que dedico a mi esposa y a mi hijo, que viene en camino».