Endrick habla sobre su relación con Xabi Alonso y ve el lado positivo de no tener minutos en el Real Madrid

Esa paciencia lo llevó a la Ligue 1 en enero, donde el Lyon le brindó el entorno ideal para empezar de cero. Endrick está en plena forma, con seis goles y cinco asistencias en solo 15 partidos con el equipo francés. Esta fructífera cesión ha cambiado por completo su perspectiva sobre sus dificultades iniciales. «Creo que las cosas suceden por una razón», añadió. «Quizá, si me hubieran dado más minutos, no estaría viviendo este momento tan feliz en el Lyon, con más oportunidades de hacer lo que más me gusta: jugar al fútbol».