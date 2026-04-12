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Endrick habla sobre su relación con Xabi Alonso y ve el lado positivo de no tener minutos en el Real Madrid
Un comienzo difícil en España
En una entrevista con FourFourTwo, Endrick valoró su etapa en la capital española. Tras su fichaje en 2024 procedente del Palmeiras, donde marcó 21 goles y dio tres asistencias en 82 partidos, las expectativas eran enormes. En su primera temporada jugó 37 encuentros, pero con Xabi Alonso solo ha disputado tres en lo que va de curso. La competencia en el Real Madrid, lleno de estrellas, es feroz, pero el joven delantero ha mantenido una actitud profesional ante esta difícil situación.
Aprender de Alonso
A pesar de no jugar, el joven de 19 años no guarda rencor a Alonso. Al contrario, valora esas sesiones de entrenamiento como un aprendizaje clave. «Era una relación normal», declaró a Four Four Two. «Aprendí mucho de él. En los entrenamientos me mostró cómo mejorar para rendir mejor. Siempre di lo mejor de mí en los entrenamientos. A veces, cuando las cosas no van bien, mentalmente puedes sentirte un poco inestable, pero seguí trabajando y esperando una oportunidad».
Descubrir la alegría en Francia
Esa paciencia lo llevó a la Ligue 1 en enero, donde el Lyon le brindó el entorno ideal para empezar de cero. Endrick está en plena forma, con seis goles y cinco asistencias en solo 15 partidos con el equipo francés. Esta fructífera cesión ha cambiado por completo su perspectiva sobre sus dificultades iniciales. «Creo que las cosas suceden por una razón», añadió. «Quizá, si me hubieran dado más minutos, no estaría viviendo este momento tan feliz en el Lyon, con más oportunidades de hacer lo que más me gusta: jugar al fútbol».
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Lo que nos depara el futuro
De cara al futuro, el principal objetivo de Endrick es terminar la temporada con fuerza en el Lyon y ganarse un puesto en la selección brasileña para el Mundial de 2026. Ya se ha confirmado que el joven volverá a Madrid la próxima temporada para pelear por la titularidad con jugadores como Kylian Mbappé.