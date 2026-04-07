Getty Images Sport
Traducido por
Endrick explica cómo se convirtió en el mayor admirador de Bobby Charlton, mientras la estrella brasileña habla del divertidísimo apodo con el que le llaman Jude Bellingham y Vinicius Jr
Una visión contemporánea de la apreciación histórica
El delantero brasileño sorprendió por primera vez al mundo del fútbol al nombrar a Charlton como su ídolo tras marcar su primer gol con la selección contra Inglaterra en Wembley en 2024. A pesar de haber nacido décadas después de la época dorada de Charlton, el interés del joven de 19 años se despertó al utilizar la legendaria tarjeta del icono en el videojuego EA Sports FC. Este primer contacto digital le llevó a investigar la ilustre carrera del delantero en el United, incluyendo su papel en la conquista de la Copa de Europa de 1968.
- AFP
Los iconos y el apodo de «Bobby»
La admiración que el joven sentía abiertamente por el difunto grande del fútbol inglés acabó convirtiéndose en una broma recurrente en el vestuario del Madrid, en la que participaban estrellas como Bellingham y Vinicius. A pesar de las bromas en tono jocoso, Endrick considera que ese apodo es un testimonio del espíritu positivo que reina entre los jugadores de Los Blancos.
En declaraciones a FourFourTwo, Endrick —que está cedido esta temporada en el Lyon— explicó: «Soy un gran fan de EA Sports FC y juego mucho al Ultimate Team, donde los jugadores más codiciados son los Iconos. Además de Bobby Charlton, también me gusta jugar con Ruud Gullit. Empecé a interesarme por la historia de Charlton porque era delantero, pero también jugaba de centrocampista y defendía muy bien».
Añadió: «Me gusta conocer la historia de los jugadores que consigo pero que no conozco muy bien, así que investigué sobre él y vi que jugó en el Manchester United, ganó la Copa de Europa y era muy querido por la afición local. Me gustó su historia y lo utilicé mucho en el juego porque tiene un disparo increíble. Por desgracia, nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero he visto vídeos suyos en TikTok. Siempre me lo tomo como una broma y me gusta el apodo; demuestra lo buen ambiente que hay en el Real Madrid».
Profesionalidad bajo las bromas
Aunque el apodo de «Bobby» sigue siendo un elemento habitual en sus interacciones en las redes sociales con sus compañeros del Madrid, el delantero no duda en diferenciar entre la diversión en el vestuario y la concentración profesional. Mantiene un alto nivel de exigencia cada vez que pisa el campo, asegurándose de que su desarrollo siga siendo la prioridad durante su actual cesión lejos del Bernabéu.
Reflexionando sobre su entorno de trabajo, añadió: «Pero cuando llega el momento de trabajar en serio, me llaman por mi nombre y nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos. Aquí en el Lyon, el apodo no ha cuajado; simplemente me llaman Endrick. Me gusta conocer la historia de los jugadores que me llegan, pero que no conozco muy bien. Jugar en el estadio donde jugó Bobby, marcar el día que debutó Ronaldo... Son recuerdos muy importantes para mí.»
- Getty Images Sport
Formando a la próxima estrella de la Seleção
Endrick está perfeccionando sus habilidades cedido en el Lyon, donde suma tres goles y cuatro asistencias en diez partidos de la Ligue 1 esta temporada. Esta etapa en Francia tiene como objetivo proporcionarle los minutos de juego que necesita antes de regresar para competir por un puesto fijo en la delantera repleta de estrellas del Madrid. Con 15 partidos internacionales y tres goles con Brasil en su haber, el delantero sigue siendo una pieza clave para el futuro de la selección nacional, que se prepara para el próximo ciclo internacional.