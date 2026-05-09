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Endrick defiende a Kylian Mbappé tras las críticas por la eliminación de la Liga de Campeones
Mbappé se enfrenta a un escrutinio sin precedentes en el Bernabéu
Mbappé se ha visto envuelto en una gran polémica en Madrid tras una serie de acontecimientos que han deteriorado su relación con la afición del Real Madrid. La frustración creció tras la eliminación de la Champions, que acabó con las esperanzas de título. Cuando el equipo asumía la derrota, Mbappé, apartado, se fue de vacaciones en yate, lo que muchos vieron como una falta de respeto.
La situación se ha convertido en una crisis de relaciones públicas para el exjugador del París Saint-Germain. Además, los aficionados critican los desequilibrios tácticos bajo la dirección de Álvaro Arbeloa y aseguran que su presencia ha mermado la estabilidad defensiva y la compenetración ofensiva con Vinicius Junior.
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Endrick responde a las críticas
A pesar de la abrumadora negatividad que rodea al jugador de 27 años, ha encontrado un aliado en Endrick. La joven promesa brasileña, que actualmente juega cedido en el Lyon, se ha pronunciado esta semana para recordar a los críticos lo que Mbappé sigue aportando al equipo. Tras haber compartido vestuario con el campeón del Mundial antes de su cesión a Francia, Endrick sigue convencido del valor de su compañero.
En entrevista con SoFoot, el joven restó importancia a la narrativa de los medios locales y a la hostilidad de las gradas: «No me importa lo que digan de Mbappé. Espero que vuelva a ganar la Bota de Oro. Lo que veo es que está ayudando al Real Madrid marcando muchos goles», afirmó el delantero, resaltando sus cifras por encima del drama reciente.
Una protesta digital llega a su punto álgido
La reacción contra Mbappé va más allá de los abucheos en el Bernabéu y las críticas en redes. La afición madridista está dividida como nunca, lo que refleja lo rápido que se ha esfumado la luna de miel con un jugador que durante años fue el fichaje soñado.
Se habla de una protesta digital masiva y de una petición en línea que exige su salida. Aunque la directiva de Florentino Pérez reitera su apoyo, la presión sobre el jugador crece: solo un gran partido en el próximo Clásico contra el Barcelona podría callar a sus críticos.
- AFP
Arbeloa desmiente los rumores sobre divisiones en el vestuario del Real Madrid
Más allá del drama de las vacaciones, Mbappé afronta nuevas críticas por su actitud durante la supuesta disputa entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde. Algunos usuarios en redes sociales consideraron «inapropiadas» sus sonrisas en los entrenamientos, pero el entrenador Arbeloa las desestimó como una «malinterpretación» aislada. El técnico insistió en que ese ruido externo solo busca crear problemas donde no los hay y afirmó que la plantilla sigue totalmente centrada en sus objetivos.