Mbappé se ha visto envuelto en una gran polémica en Madrid tras una serie de acontecimientos que han deteriorado su relación con la afición del Real Madrid. La frustración creció tras la eliminación de la Champions, que acabó con las esperanzas de título. Cuando el equipo asumía la derrota, Mbappé, apartado, se fue de vacaciones en yate, lo que muchos vieron como una falta de respeto.

La situación se ha convertido en una crisis de relaciones públicas para el exjugador del París Saint-Germain. Además, los aficionados critican los desequilibrios tácticos bajo la dirección de Álvaro Arbeloa y aseguran que su presencia ha mermado la estabilidad defensiva y la compenetración ofensiva con Vinicius Junior.



