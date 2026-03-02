Endrick continúa su espectacular inicio en el Lyon con dos nuevas participaciones en goles, pero Pierre-Emerick Aubameyang, del Marsella, le roba el protagonismo al jugador cedido por el Real Madrid

A pesar del dominio del Lyon durante gran parte del partido, el Marsella se negó a rendirse. Igor Paixao empató para los locales al comienzo de la segunda parte con un magnífico disparo con efecto, pero el escenario estaba listo para Aubameyang. El jugador de 36 años retrocedió en el tiempo y recordó al mundo su instinto depredador, castigando los errores defensivos del Lyon en los últimos 10 minutos. Su primer gol llegó en el minuto 81 con un remate oportunista a ras de suelo, antes de empujar a la red un centro de Ethan Nwaneri, cedido por el Arsenal, para hacer enloquecer a la afición local y dejar al Lyon con las manos vacías a pesar de la brillantez de Endrick.

La victoria tiene importantes implicaciones para la clasificación de la Ligue 1, ya que el Marsella ha reducido la distancia a solo dos puntos del Lyon, tercero. A falta de solo 10 partidos para el final de la temporada, la lucha por las últimas plazas de la Liga de Campeones se ha abierto de par en par, dejando a los visitantes lamentando las oportunidades perdidas durante una primera parte en la que dominaron. A pesar de la derrota del equipo, el brasileño Endrick volvió a ofrecer una actuación individual que subrayó su condición de uno de los mejores talentos del mundo. El joven jugó con su ya característica mezcla de talento y eficacia desde su llegada a Francia, pero finalmente se vio eclipsado por un delantero con décadas de experiencia en el más alto nivel del fútbol europeo.