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Endrick, cedido por el Real Madrid, no descarta prolongar su estancia en el Lyon
La clasificación para la Liga de Campeones es la prioridad
Endrick ha sido una revelación en el Lyon desde enero, recuperando el brillo que lo convirtió en uno de los talentos más codiciados del fútbol mundial.
En entrevista con Canal+, el brasileño confesó su cariño por su actual hogar y su anhelo de devolver al club a la élite europea, e insinuó que podría extender su estancia.
«¿Me quedaré si el OL va a la Champions? No lo sé. Llegué por seis meses, pero si debo volver al Real Madrid, lo haré; si debo ir a otro equipo, también. Ojalá clasifiquemos al Lyon, porque ese es su lugar».
- (C)Getty Images
Una etapa fructífera en la Ligue 1
Su traslado a Francia ha supuesto un necesario reinicio en la carrera del jugador de 19 años, que a principios de temporada tuvo pocas oportunidades en el Santiago Bernabéu.
Su impacto en la Ligue 1 ha sido inmediato: ha participado en 10 goles en sus primeros 13 partidos con el Lyon.
Este resurgimiento llega tras un periodo frustrante en el que su tiempo de juego en España fue limitado, lo que generó preocupación en su entorno. Su padre, Douglas Sousa, ya había expresado su malestar, sugiriendo que esos pocos minutos en La Liga habían frenado la progresión de la antigua promesa del Palmeiras.
Preferencias tácticas y el dilema del Madrid
A pesar de las especulaciones sobre su futuro, Endrick tiene claro que quiere jugar como delantero centro. Ha repetido que prefiere liderar el ataque por el centro y no actuar en las bandas.
«Mi camiseta favorita es la nueve y jugar en el centro es donde me siento más cómodo, pero solo quiero jugar, da igual cómo», afirmó. Esta preferencia podría complicar la alineación de Álvaro Arbeloa si el jugador regresa a una plantilla con múltiples delanteros de élite.
- AFP
La vuelta en verano está rodeada de incertidumbre
El Real Madrid debe decidir si reincorpora al brasileño al primer equipo o si le deja seguir creciendo donde tenga la titularidad garantizada.
La posición final del Lyon en la liga probablemente influya en las negociaciones, pues la posibilidad de jugar la Champions League podría inclinar a todas las partes hacia una renovación.
Otros gigantes europeos siguen la situación, así que la próxima ventana de fichajes será decisiva para Endrick. De momento, el delantero se centra en acabar la temporada en Francia antes de decidir su futuro.