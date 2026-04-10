AFP
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Endrick, cedido por el Real Madrid, anuncia que será padre con su esposa Gabriely Miranda, de 19 años
La familia de la estrella de la Seleção crece
Endrick y su esposa, la modelo Gabriely, de 24 años, anunciaron su embarazo el 10 de abril con una publicación conjunta en Instagram. Compartieron fotos profesionales y el mensaje «Ahora somos cinco», incluyendo a sus dos perros.
La noticia llega nueve meses después de su fastuosa boda.
- Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
Éxito en el campo con el Lyon
El anuncio del embarazo llega en plena cesión exitosa en el Olympique de Lyon. Llegó cedido desde el Real Madrid en busca de minutos y ha brillado: cuatro goles y cuatro asistencias en 12 partidos.
Su buen rendimiento le ha valido la convocatoria con la selección de Carlo Ancelotti. Endrick reveló que su esposa le ayudó a superar un momento de gran presión, admitiendo que «tras el mensaje que recibí de ella, toda la tensión se desvaneció», después de una decisiva actuación con Brasil ante Croacia.
Un romance relámpago y un «contrato de pareja»
La pareja acaparó la atención de la prensa brasileña desde que se conoció en un centro comercial a finales de 2023. Miranda describió su primer encuentro como «amor a primera vista», y su relación avanzó rápidamente. Hicieron pública su unión en los premios Bola de Prata en diciembre de 2023 y se casaron por lo civil en septiembre de 2024, apenas Endrick cumplió 18 años.
Además, su singular «contrato de relación» estipula que deben decirse «te quiero» cada día y que quien inicie una discusión pública o muestre actitudes negativas deberá regalar un obsequio como “multa”. A pesar de estas inusuales condiciones, la pareja se ha mantenido inseparable durante la transición de Endrick al fútbol europeo.
- Getty Images Sport
Las aspiraciones de clasificarse para el Mundial se vislumbran en el horizonte
Tras un nuevo hito personal, Endrick se mantiene enfocado en asegurar un lugar en la lista final de Brasil para el Mundial 2026. Sus recientes actuaciones con la Seleção han recibido elogios de Ancelotti, y muchos esperan que sea clave para los pentacampeones este verano.
El jugador, humilde, afirma: «Haremos todo lo posible por Brasil; no tengo dudas. Seguiremos trabajando, porque nada habla más que el esfuerzo».