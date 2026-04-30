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Endrick admite que le sorprendió la personalidad de Jude Bellingham tras fichar por el Real Madrid
«Bellingham fue muy importante para mí»
El delantero brasileño admite que los prejuicios que tenía sobre el exjugador del Borussia Dortmund desaparecieron rápido cuando empezaron a trabajar juntos en Madrid. Reconoce que Bellingham le ayudó a adaptarse en un momento en el que se sentía aislado por la falta de minutos y las barreras lingüísticas.
En una entrevista con The Guardian, Endrick habló con cariño de la estrella inglesa y dijo: «Bellingham fue muy importante para mí. Me hizo sentir bienvenido en el club. Yo no hablaba muy bien inglés, pero él se dirigía a mí, intentaba hablar un poco de español, estaba a mi lado y me daba consejos. Su amistad fue importante para mí en mis comienzos en el Real Madrid. Eso realmente me marcó. Tenía cierta idea de él antes de llegar, pero era muy distinta. Es un jugador increíble y, sobre todo, una gran persona en cuanto a amistad. Eso es lo que más me impresionó de él».
- AFP
La orientación del veterano Modric
Mientras Bellingham le brindó apoyo personal, la leyenda croata Luka Modric le ofreció una lección magistral de técnica que dejó al joven boquiabierto. Endrick reveló que la ética de trabajo del veterano centrocampista en el Real Madrid le sirvió de modelo para alcanzar el éxito profesional, antes de que este abandonara el club el verano pasado. La joven promesa brasileña aprovechó cada oportunidad para absorber los consejos del ganador del Balón de Oro de 2018 durante el tiempo que pasaron juntos en el campo de entrenamiento.
Endrick explicó: «Modric fue el jugador que más me impresionó en el Real Madrid: al 100 %. Es un tipo que me enseñó mucho en mi primer año. No solo en los entrenamientos, sino también en los partidos. Fue una clase magistral de fútbol. Tenía 40 años y estaba muy en forma. Entrenaba todos los días. Cuando no jugaba, iba al club y entrenaba, haciendo su propio entrenamiento extra. Su forma de jugar es increíble. Siempre me daba consejos, diciéndome lo que debía hacer en el campo. Eso me ayudó mucho. Fue una de las personas más increíbles que he conocido en el fútbol».
Luchando contra las lesiones y las «noches de dudas»
El camino no ha sido fácil para este joven prodigio. Sufrió una lesión en el muslo que lo marginó tres meses en la primera mitad de la temporada. La falta de minutos en el Madrid llevó a su cesión al Lyon, pero el impacto psicológico de la lesión fue duro. Endrick confesó un gran miedo por su futuro físico y por su puesto en la selección brasileña con Carlo Ancelotti.
«Tuve una lesión complicada y perdí mucho tiempo. Me mantuvo alejado de muchos partidos, entrenamientos y trabajo. No podía competir. Cuando te lesionas, lo pierdes todo. Pierdes la oportunidad de luchar por un puesto. Son cosas que escapan a mi control», reveló. «Tenía mucho miedo. Lloré varias veces. Es algo que haces en privado. No sabía cómo afrontar mi lesión ni qué esperar. No sabes si tendrás una recaída, si mantendrás tu fuerza o volverás más débil. Eso te afecta y te da miedo al futuro. Pero sabía que debía seguir adelante. Si me hubiera lesionado de nuevo, habría pasado por todo el proceso otra vez. Sabía que, al regresar, tendría que darlo todo».
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El último esfuerzo para entrar en la selección del Mundial
Endrick, que brilla en la Ligue 1 con cuatro goles y seis asistencias en 13 partidos con el Lyon, se centra en asegurar un puesto en la selección brasileña para el Mundial 2026. Tras brillar en el amistoso ante Croacia en marzo, con un penalti provocado y una asistencia, el delantero ha dejado atrás el ruido de las redes para concentrarse en su juego. Con el torneo en Estados Unidos, México y Canadá cada vez más cerca, las jóvenes estrellas de la Seleção sienten la presión de acabar con 24 años sin títulos.
«Mi primer deseo es jugar el Mundial. Necesito estar allí. Antes de pensar en el título, debo hacer bien mi trabajo en el Lyon. Estoy centrado aquí. Tengo que jugar bien en los partidos que quedan para asegurarme la plaza. Mi sueño es jugar el Mundial y ayudar a mi país. Haré todo lo posible para ayudar a Brasil», concluyó Endrick.