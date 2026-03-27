Encuentro durante un partido de la selección polaca: al parecer, un club de primera división va a por todas con la estrella del Barcelona Robert Lewandowski

Según estas informaciones, al margen del partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania (2-1) habría tenido lugar un encuentro entre Lewandowski y los responsables de la «Vecchia Signora». En él se habría barajado la posibilidad de que el jugador de 37 años vistiera la camiseta de la Juve a partir del verano.

En su club, el FC Barcelona, el contrato de Lewandowski expira al final de la temporada. Tras los numerosos informes de las últimas semanas y meses que apuntaban a una separación, ESPN escribió recientemente que los catalanes quieren retener al polaco y, en su lugar, sacar provecho económico de su compañero en la delantera, Ferran Torres.

El jugador de 37 años siempre se ha mostrado reservado sobre su futuro y solo ha declarado que, para él, tanto quedarse en el Barça como fichar por otro club son opciones posibles. «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por el momento no puedo decirles nada, porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero tomar. Todavía no es el momento adecuado», afirmó a principios de marzo.