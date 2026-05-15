En vídeo: Vengada, en entrevista con Koora (2/2), afirma: «Ni el mejor entrenador del mundo triunfaría con la selección saudí»

La liga saudí promociona la competición mundialmente, pero no beneficia a la selección.

Mi destitución como seleccionador fue el mayor golpe de mi carrera, y el cambio de Renard no servirá de nada.

Los jugadores saudíes se parecen a los brasileños, pero la selección no repetirá la sorpresa ante Argentina.

Portugal, en un buen día, puede derrotar a cualquier selección... y no somos el «equipo de Ronaldo»

A Mourinho le espera un reto complicado en el Real Madrid, pero es el mejor entrenador portugués.

Tras hablar en la primera parte de su entrevista con Koora sobre su experiencia en Egipto, el futuro de los Faraones y las opciones de las selecciones árabes en el Mundial 2026, el portugués Nelo Vingada sigue compartiendo su dilatada experiencia. ahora desde una perspectiva más cercana a Arabia Saudí y Portugal, donde dejó huella como entrenador.

Vingada, que llevó a la “Selección Verde” a ganar la Copa de Asia 1996 —su último título—, habla con franqueza sobre la realidad actual del equipo y el efecto de la inversión millonaria en la liga.

También recuerda su destitución, a pocas semanas de que Arabia Saudí se clasificara para el Mundial de 1998, y critica decisiones administrativas del fútbol saudí, asegurando que el dinero no basta para construir una selección competitiva.

También analiza las opciones de Portugal en el próximo Mundial, el futuro de Cristiano Ronaldo y la influencia del astro, aunque advierte que su país no debe reducirse a él y destaca la capacidad de la actual generación para competir con las potencias.

Vingada dirigió la selección absoluta de Portugal en los noventa, la olímpica que acudió a Atlanta’96 y formó parte del cuerpo técnico del equipo juvenil campeón del mundo en 1989 y 1991.

Además, en su charla conKoora , opina sobre un posible regreso de José Mourinho al Real Madrid y explica el éxito de los técnicos portugueses. A continuación , la segunda parte de la entrevista: