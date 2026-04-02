En vídeo: un regalo sorprendente relacionado con Senegal hace reír a Hakimi

El marroquí Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, recibió un regalo inesperado durante su aparición en el programa «The Bridge».

Hakimi participó en uno de los episodios del programa, junto a Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos del Real Madrid.

Chouameni le entregó un regalo a Hakimi con motivo de la proclamación de Marruecos como campeón de la Copa Africana de Naciones, a costa de Senegal, por decisión de la CAF.

Hakimi se partió de risa cuando sacó el regalo de la caja, que resultó ser una «toalla».