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En vídeo: Mallorca le hace un regalo al Barcelona al derrotar al Real Madrid

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
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Primera División
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
España

El Real Madrid cae en la trampa del Mallorca

El Real Madrid cayó derrotado ante el Real Mallorca, por 1-2, el sábado por la tarde, en la jornada 30 de la Liga española.

El Real Mallorca se adelantó con un gol de Manuel Morlanes en el minuto 41, pero Éder Militão empató para el Real Madrid en el minuto 89.

Sin embargo, Feddat Moriki anotó el gol de la victoria para los locales en el minuto 90+1.

El Real Mallorca suma ahora 31 puntos y ocupa el puesto 17, mientras que el Real Madrid se queda con 69 puntos, en segunda posición de la Liga.

  • Rendimiento mediocre del Real Madrid ante un Mallorca que plantó cara

    El diario «Sport» repasó los momentos más destacados del partido, destacando la actuación combativa del Real Mallorca, que lucha por evitar el descenso.

    Por su parte, el Real Madrid ofreció un rendimiento mediocre y careció en gran medida de juego colectivo.

    La primera gran ocasión del Real Madrid llegó en el minuto 21, cuando Mbappé falló en un mano a mano con el portero del Mallorca.

    La segunda ocasión la tuvo Kylian Mbappé tres minutos después, cuando el balón se estrelló en el larguero, mientras que Arda Güler lanzó un disparo al vuelo en el minuto 32.

    En el minuto 41, Mafio aprovechó el espacio abierto por la banda derecha para enviar un centro perfecto a Morlanes, quien marcó con la derecha ante el portero Lunin.

    El entrenador Álvaro Arbeloa no tuvo más remedio que dar entrada a Vinícius Júnior para enderezar el rumbo, además de retirar a Arda Güler y dar entrada a Thiago Petarš.

    Militão logró el empate para el Real Madrid en el minuto 89 gracias a un potente cabezazo, pero Feda Moriki anotó el gol de la victoria para los locales en el minuto 90+1.

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  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barcelona tiene la oportunidad de ampliar la ventaja

    El Barcelona tiene ante sí una oportunidad de oro para ampliar la ventaja sobre su rival histórico, el Real Madrid.

    El Barcelona se enfrenta esta tarde de sábado al Atlético de Madrid, en el marco de la jornada 30 de la Liga.

    El Barcelona lidera la clasificación con 73 puntos, a cuatro puntos de su inmediato perseguidor, el Real Madrid.

    El Barcelona podría ampliar la ventaja sobre el Real Madrid a 7 puntos si vence a su anfitrión, el Atlético de Madrid.