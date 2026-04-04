«Utilizamos una plataforma para analizar a nuestros rivales, y fue ella la que nos reveló que había una falla en la estructura organizativa del Al-Hilal, lo cual aprovechamos», declaró Shamoska en la rueda de prensa posterior al partido, según informó el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat».

Y añadió: «Contamos con un especialista en el entrenamiento de jugadas a balón parado y centros, y trabajamos en ello durante toda la semana porque es una de nuestras armas; además, creamos ocasiones a partir de las transiciones y podríamos haber marcado a partir de ellas».

El Al-Taawoun marcó su primer gol contra el Al-Hilal a partir de un saque de esquina, que el defensa brasileño André Gerotto remató de cabeza a la portería de Yassine Bounou, el mismo que anotó el segundo gol también a partir de un centro.