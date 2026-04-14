Según The Independent, el Bayern Munich considera fichar este verano a Brian Brobbey, exdelantero del Leipzig que ahora juega en el AFC Sunderland. El club alemán ya tendría al neerlandés de 24 años en su radar.
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En su día se convirtió en una pesadilla para Jonathan Tah: al parecer, el FC Bayern busca un sorprendente suplente para Harry Kane
Brobbey llegó a los «Black Cats» justo antes del inicio de la presente temporada, procedente del Ajax por algo más de 20 millones de euros. Sin embargo, según el *Independent*, el delantero no saldría barato: un club interesado debería pagar unos 50 millones de euros.
En el Bayern, Brobbey podría ser el suplente de Harry Kane. Ahora ese rol lo tiene Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea hasta junio, pero no se quedará.
El Bayern podría evitar la cláusula de compra obligatoria, que se activa tras un número fijo de partidos como titular, gracias a su escaso minutos. Se rumorea que el jugador de 24 años ficharía por el AC Milan.
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¿Fichará el FC Bayern a Anthony Gordon?
Sin embargo, es poco probable que el Bayern pague tanto por un suplente. Brobbey no brilla en el Sunderland: en 25 partidos de la Premier ha marcado seis goles y dado una asistencia.
Además, según Sky, el club busca jugadores más versátiles que el ‘9’ holandés. Su prioridad es un recambio para Luis Díaz en la banda izquierda, aunque también valoran un futbolista capaz de jugar en ambas demarcaciones.
De ahí que, según varios informes coincidentes, el objetivo “muy concreto” sea Anthony Gordon, del Newcastle United. Para Sky, el internacional inglés es el “candidato ideal” para ocupar la banda izquierda, por detrás del intocable Díaz.
A diferencia de Brobbey, el inglés de 25 años es mucho más versátil: puede jugar en la izquierda, como delantero centro o incluso como mediapunta. Además, las dificultades del Newcastle con el Fair Play Financiero podrían obligar al club a vender, lo que facilitaría la operación.
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Brobbey se convierte en la pesadilla del Tah y en el fracaso del Leipzig
Sky asegura que el Bayern podría pagar hasta 70 millones de euros por Gordon, pero esa cifra quizá provoque una sonrisa de desprecio en los Magpies, pese a la presión del FFP. Se rumorea que el internacional inglés también interesa a clubes ingleses de primer nivel con más poderío financiero, como el Arsenal.
Eso sí, es improbable que ambos fichajes se cierren el próximo verano: semejante inversión contradiría la estrategia de plantilla a medio plazo del Bayern.
Además, con Brobbey hay otro riesgo: en Leipzig apenas marcó en 14 partidos y volvió al Ajax por 16 millones. Luego despegó con 56 goles en 163 encuentros y fichó por el Sunderland.
El central del Bayern Jonathan Tah sufrió ante él en septiembre de 2024, en la Liga de Naciones entre Alemania y Países Bajos (2-2); solo pudo frenarlo con faltas y fue cambiado al descanso para evitar la roja.