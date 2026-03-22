A siete jornadas del final de la temporada, con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund: parece que ya nadie podrá arrebatarle el título de campeón al FC Bayern. Sin embargo, los muniqueses aún tienen objetivos para lo que queda de temporada de la Bundesliga: se trata nada menos que de batir dos récords de goles y, con ello, hacer historia.
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«¿En serio? ¡Es alarmante!» Una estadística preocupante del FC Bayern deja a Joshua Kimmich desconcertado
En cuanto al equipo, el récord está en 101 goles, de la temporada 1971/72. Que se supere es solo cuestión de tiempo. Tras la victoria por 4-0 contra el Union de Berlín, los muniqueses suman ya 97 goles. «Es una locura», dijo Joshua Kimmich al referirse a este balance provisional de una media de 3,59 goles por partido.
¿Por qué funciona tan bien el ataque esta temporada? «En realidad, diría que es porque tenemos unos delanteros excepcionales. Pero eso es algo que siempre hemos tenido en los últimos años», explicó Kimmich. «Es el equipo. Podemos marcar goles en cualquier fase del partido. Podemos hacerlo en contraataques, a balón parado, con la posesión. Tenemos muchas opciones para marcar goles».
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Harry Kane establece un récord, pero solo marca un gol
Contra el Union, incluso hubo oportunidades para marcar mucho más de cuatro goles. Según el director deportivo Christoph Freund, podrían haber marcado «dos o tres» más, y eso es, en realidad, quedarse corto. Los muniqueses realizaron 31 disparos, más que en cualquier otro partido de la Bundesliga esta temporada. Lennart Karl y Harry Kane desperdiciaron cada uno dos ocasiones claras de forma bastante lamentable.
Especialmente amargo para Kane, que —como segundo máximo goleador— persigue el récord de Robert Lewandowski de 41 goles de la temporada 2020/21. Tras cuatro dobletes consecutivos, el delantero inglés se había quedado en blanco en las dos últimas ocasiones. Debido a problemas en la pantorrilla, no entró en la convocatoria contra el Borussia Mönchengladbach, y contra el Bayer Leverkusen solo salió como suplente.
En el duelo contra el Union, Kane disparó un total de once veces, la mejor marca de un solo jugador en un partido esta temporada. Sin embargo, debido también a las dos grandes ocasiones falladas, solo marcó un gol y suma ahora un total de 31. Para batir el récord, debe aumentar su ya de por sí sobresaliente promedio de 1,19 goles por partido a 1,57 en los partidos restantes de la Bundesliga. «Sin duda es posible», afirmó Kane.
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También gracias a Jonas Urbig: el FC Bayern mantuvo su imbatibilidad ante el Union
Por muy habituales que sean los goles en propia puerta para el FC Bayern esta temporada, igual de inusuales son las vallas imbatidas. De hecho, contra el Union, en el decimoséptimo partido oficial de 2026, el equipo de Múnich solo logró mantener su portería a cero por cuarta vez. En los últimos seis partidos consecutivos no había conseguido mantener la portería a cero. El anterior partido en casa de la Bundesliga sin encajar ningún gol se remontaba incluso al 1 de noviembre del año pasado.
«¿En serio?», preguntó Kimmich cuando se le preguntó por esta estadística. «Es alarmante. No me había dado cuenta». Precisamente en los próximos partidos clave de la Liga de Campeones (en cuartos de final se enfrentarán al Real Madrid), esta debilidad podría pasar factura. «Tenemos que mejorar en eso», dijo Kimmich. Contra el Union, el FC Bayern no concedió nada durante mucho tiempo, hasta que Jonas Urbig detuvo con un gran reflejo un disparo de Woo-Yeong Jeong y evitó así un nuevo gol en contra.
Freund calificó la actuación de Urbig de «muy, muy buena». No solo por el reflejo, sino «sobre todo por cómo juega con el pie y por su presencia». Para el portero de 22 años, esta podría haber sido su última actuación por el momento. Tras la fase de partidos internacionales, el portero titular Manuel Neuer, que ha estado lesionado últimamente, volverá a la portería. Urbig se despide con otra recomendación para seguir en el banquillo.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha Hora Partido Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Martes, 7 de abril 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones) Domingo, 19 de abril 17:30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)