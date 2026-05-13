¿En qué momento se torció todo? Dele Alli, comparado en su día con Yaya Touré y Mousa Dembélé, sigue sin equipo tras dejar el Tottenham

Antes de brillar en la Premier League, el adolescente Dele Alli destacaba en la cantera del MK Dons. El exdefensa Jordan Buck recuerda su potencia física y técnica, y lo compara con los mejores centrocampistas de la liga, no con un extremo al uso.

En declaraciones a talkSPORT, Buck señala: «Era muy delgado, pero se deslizaba entre los rivales. Era alto y sabía cuándo tocar el balón y cuándo mover el cuerpo. Se abría paso con facilidad. Recuerda a Mousa Dembélé o Yaya Touré, no a Eden Hazard o Mohamed Salah. Se colocaba muy atrás, recibía el balón del portero, avanzaba desde su área, cruzaba el centro del campo y luego lanzaba un pase en el último tercio».