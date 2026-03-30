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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

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¿En qué están pensando en el Tottenham? El autodestructivo Roberto De Zerbi no es la persona adecuada para luchar contra el descenso Y supondría una traición para los aficionados de los Spurs

Opinion
Tottenham
R. De Zerbi
Premier League
FEATURES

Y aquí estamos de nuevo, Tottenham Hotspur. Tras siete partidos bajo el mando de Igor Tudor, cuya llegada se suponía que iba a salvar a los Spurs del descenso, el equipo parece más condenado que nunca. Se encuentran a un punto de los tres últimos puestos de la Premier League y son el único equipo que aún no ha conseguido ninguna victoria en la máxima categoría en 2026. Cada vez que parece que han salido del bache, les espera un nuevo desastre a la vuelta de la esquina.

El Tottenham confirmó el domingo que había acordado de mutuo acuerdo la separación de Tudor tras 44 días al frente del equipo. Se marcha tras haber sumado un empate y cuatro derrotas en sus cinco partidos de liga, mientras que su única victoria se produjo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en el que los Spurs ya perdían por 5-2.

El próximo entrenador tiene que ser el adecuado; de lo contrario, el Tottenham será un club de la Championship en la temporada 2026-27. La directiva parece empeñada en fichar al técnico italiano Roberto De Zerbi, pero debería tener en cuenta los riesgos que conlleva tal contratación.

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    El atractivo de De Zerbi

    De Zerbi es uno de los entrenadores más inconformistas del fútbol. En una época en la que las jugadas a balón parado y las diferencias mínimas se están convirtiendo en la principal forma de ganar, él sigue prefiriendo salir victorioso jugando con garbo.

    En teoría, eso debería encajar con lo que quieren el Tottenham y sus aficionados. Una de las principales críticas a Thomas Frank, destituido en febrero, más de dos meses después de haberse ganado la antipatía de la afición, fue el estilo de juego que había implantado. Ver jugar a los Spurs se había convertido en una tarea tediosa y ni siquiera estaban mejorando mucho en cuanto a resultados en comparación con el predecesor del danés, Ange Postecoglou, famoso por vivir y morir por sus principios ofensivos.

    «Quiero disfrutar. Estoy viviendo un sueño y, para vivir un sueño, hay que disfrutar», declaró De Zerbi a The Athletic sobre su filosofía futbolística en 2023, cuando era entrenador del Brighton. «Lo primero es disfrutar. Lo segundo es mantener la mentalidad que tenía cuando era jugador. Quería ser protagonista en el campo. Para ser protagonista hay que mantener la posesión del balón, tener el balón.

    «De ahí parte la posesión del balón. Yo era el número 10. Se gana el partido a través del 10, el 11, el 9 y el 7, porque son los jugadores con más calidad. Y para demostrar su calidad hay que ponerlos en las situaciones adecuadas para jugar. Y así comienza la construcción del juego, porque tenemos que llegar al 7, al 9, al 10 y al 11 con el balón en una buena situación».

    La mayoría de los jugadores que han trabajado a las órdenes de De Zerbi pueden dar fe de que cambió su forma de ver el fútbol. Su trayectoria reciente también encaja con el tipo de entrenador que normalmente buscaría el Tottenham: llevó al Brighton a su mejor clasificación histórica en la Premier League, un sexto puesto en la temporada 2022-23; una temporada más tarde, lo clasificó para los octavos de final de la Europa League; y luego causó sensación en Francia con el Marsella.

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    Deficiencias importantes

    De Zerbi sigue despertando un gran interés por su forma de plantear los partidos. Por eso sigue ocupando un lugar destacado en la lista de candidatos del Manchester United para el próximo verano, en caso de que decidan no ofrecer a Michael Carrick el puesto de entrenador a largo plazo.

    En definitiva, hasta la fecha ningún «gran club» se ha atrevido a dar el paso de contratarlo. Si bien De Zerbi es capaz de hacer que los equipos rindan mucho más que la suma de sus partes, estos pueden igualmente derrumbarse y hundirse sin siquiera estar bajo presión.

    La volatilidad del italiano a nivel personal —amenaza con frecuencia y públicamente con abandonar cualquier trabajo en el que se encuentre si siente que no es la persona adecuada para el puesto— se extiende a la forma de jugar de sus equipos. Son casi tan propensos a arrasar a sus rivales como a que estos les pasen por encima. Es una disyuntiva que ha mantenido a la élite europea a distancia, con muchos clubes que admiran a De Zerbi pero no quieren ser los que le den las riendas de su próximo proyecto de prestigio.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    La situación de los Spurs

    Si el Tottenham siguiera siendo un equipo que terminara sistemáticamente entre los seis primeros de la Premier League, entonces apostar por De Zerbi tendría al menos algún sentido. Los Spurs se interesaron por el italiano al final de la temporada 2022-23, en la que terminaron octavos, dos puestos por debajo de su Brighton, pero en aquel momento nunca estuvo cerca de cerrarse un acuerdo para nombrarlo entrenador. Aún así, sigue existiendo un interés de larga data al que recurrir.

    Pero este Tottenham se encuentra en una situación desesperada. El club nunca ha vivido una crisis como la que atraviesa ahora mismo. Aunque los Spurs aún no han caído por debajo de la línea de descenso y entre los tres últimos, el descenso parece más inevitable con cada semana que pasa, dada la imprudencia de sus actuaciones, resultados y travesuras fuera del campo.

    Que los Spurs lleven 13 partidos sin ganar en la Premier League es una señal casi infalible de que van camino del descenso. Solo tres equipos han tenido un comienzo de año natural peor en la historia de la competición, y los tres descendieron al final de la temporada.

    De Zerbi, más fogoso incluso que los entrenadores más polémicos que se recuerdan en la historia reciente de los Spurs, heredaría además un equipo sumamente inadecuado para su estilo de juego idílico y evangelizador. Tendría poco tiempo para un periodo de adaptación —no ganó ninguno de sus cinco primeros partidos de la Premier League en el Brighton— y la plantilla se adapta muy mal a sus necesidades. El Tottenham ha reunido un equipo de luchadores, corredores y ganadores de balones divididos, pero tiene una notable carencia de jugadores capaces de pasar o avanzar el balón bajo presión.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    El problema de Greenwood

    También hay un factor humano detrás de la oposición a este fichaje. El viernes, varias peñas del Tottenham emitieron comunicados en los que se manifestaban en contra del interés del club por De Zerbi debido a su relación con Mason Greenwood.

    De Zerbi fichó a Greenwood durante su primera ventana de fichajes en el Marsella, en el verano de 2024. El delantero fue puesto a la venta por el Manchester United tras no haber jugado con el equipo durante dos años y medio, a raíz de una detención inicial en enero de 2022 tras la publicación de material sensible en Internet. Greenwood fue acusado de intento de violación, agresión y control coercitivo, pero estos cargos fueron posteriormente retirados tras lo que la Fiscalía General describió como una «combinación de la retirada de testigos clave y nuevo material». Por lo tanto, Greenwood no fue juzgado, pero lo que se publicó y que condujo a su detención fue ampliamente visto y recordado.

    La decisión del Marsella de fichar a Greenwood suscitó polémica en Francia, pero De Zerbi se interpuso ante esa tormenta. «No conozco sus antecedentes», afirmó De Zerbi sin dudar sobre el jugador, añadiendo que lo trataría a él y al resto de la plantilla como si fueran sus «hijos». De Zerbi trató de restar importancia a las críticas sobre el carácter de Greenwood en cualquier oportunidad que se le presentó, comentando tras su primer gol que esperaba que dejara de ser «un blanco de la polémica». Más tarde dijo que Greenwood era una «buena persona» y «muy diferente de la imagen que se da de él en Inglaterra».

    Los mensajes de las distintas asociaciones de aficionados del Tottenham expresaban el deseo de evitar a alguien como De Zerbi. «Proud Lilywhites», el grupo LGBTQ+ oficial del Tottenham, declaró: «Cuando alguien en esa posición defiende públicamente a un jugador como Mason Greenwood y lo presenta de una manera que resta importancia a la gravedad de lo ocurrido, eso importa, no solo de forma aislada, sino por lo que significa.

    «Estamos orgullosos del progreso que se ha logrado para hacer del fútbol un deporte más inclusivo y acogedor. Ese progreso importa, y no puede verse comprometido ni tratarse como algo secundario. No pedimos la perfección. Pedimos responsabilidad, transparencia y un liderazgo que refleje los valores que este club dice defender. Todos juntos, siempre. Eso tiene que significar algo. No a De Zerbi».

    «Women of the Lane», la asociación de aficionadas, y «Spurs REACH», la asociación de aficionados de diferentes razas, etnias y herencias culturales, se hicieron eco de sentimientos similares con ese mensaje claro: «no a De Zerbi». No debería considerarse una debilidad o una postura contraria no querer que tu club de fútbol tenga un entrenador que ha actuado de esta manera.

  • Johan LangeGetty Images

    Otro paso en falso

    Nunca ha habido menos buena voluntad en el Tottenham que en este momento. La salida de Daniel Levy como presidente en septiembre de 2025 debía marcar el inicio de una nueva era, y el club anunció que su objetivo era «más victorias, con mayor frecuencia».

    Ese fue el comunicado difundido por los propietarios del club, la escurridiza familia Lewis, que, de hecho, había estado al mando del Tottenham durante todo el tiempo que Levy ocupó el cargo. Sus poderes se transfirieron a varias personas, en lugar de volver a tener un único supervisor todopoderoso. En lo más alto de la cadena de mando se encontraba el nuevo director ejecutivo, Vinai Venkatesham, que ya era impopular entre los aficionados por sus 14 años de vinculación con el rival Arsenal.

    A menudo se ha visto junto a Venkatesham al director deportivo Johan Lange. En las cinco ventanas de fichajes desde su llegada procedente del Aston Villa en noviembre de 2023, la plantilla se ha visto significativamente debilitada, y los Spurs terminaron en el puesto 17 de la Premier League tras la primera temporada completa de Lange en el cargo. Tras la última ventana de fichajes de enero, Lange enfureció a los aficionados al insistir en que no quería hacer compras «por estrés», incluso con la amenaza del descenso acechando y los problemas de lesiones limitando gravemente las opciones de Frank y Tudor.

    Eso, por supuesto, nos lleva a su gestión de los entrenadores. Se decía que Frank ocupaba el primer puesto en una lista de 30 candidatos el verano pasado cuando buscaban un sustituto para Postecoglou, pero acabó siendo despedido en febrero. Tudor fue contratado en parte por recomendación del exdirector deportivo Fabio Paratici, pero solo duró cinco partidos de liga antes de que le echaran.

    Ahora, están apostando por el controvertido De Zerbi con una oferta de contrato de cinco años, supuestamente ofreciendo garantías sobre la reconstrucción de la plantilla —¿cuántas veces habrán oído esa frase los aficionados de los Spurs, eh?— y, al parecer, sin tener ni idea de que el propio De Zerbi podría simplemente marcharse y dejar el cargo a la primera señal de problemas, pero irse con su reputación intacta. ¿Qué podría salir mal?

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Crisis y caos

    No hay una salida fácil para el Tottenham, ni un billete mágico para la permanencia. En algunos sectores se está aceptando a regañadientes el fichaje de De Zerbi porque no hay ningún candidato claro. Incluso si otro especialista en rescates como Sean Dyche aceptara un contrato a corto plazo —y todo apunta a que no lo haría, de todos modos—, eso tampoco garantizaría evitar el descenso.

    Y así volvemos al principio y al final, con el Tottenham de rodillas para nombrar a un entrenador que no parecía haberle dado una sola vuelta al puesto hasta que se le añadieron más dinero y más años a una oferta contractual que, aun así, no fue suficiente para un rápido «sí».

    De Zerbi podría salvar a los Spurs del descenso. Sería todo un logro dadas las circunstancias, pero tampoco nada del otro mundo. Si es él a quien fichan, ni siquiera hay garantía de fuegos artificiales, pero sí se puede apostar a que todo acabará en llamas.

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