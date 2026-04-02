En presencia de su amigo Ronaldo... ¡Un comentarista brasileño rememora la humillación de Messi!

El portero brasileño Pinto, que juega en el Al-Nassr saudí, apareció en un programa de la cadena brasileña «X Sports» para hablar de varios temas, y el presentador le hizo una pregunta inesperada sobre si era capaz de entender los cánticos ofensivos o los insultos de la afición.

Bento dijo: «No entiendo nada de árabe, así que aunque me insultaran, no lo entendería; solo conozco algunas palabras sencillas».

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El locutor brasileño le respondió diciendo: «Recuerdo que cuando Arabia Saudí ganó a Argentina, surgió uno de los cánticos más destacados: “Messi, te hemos roto el ojo”, para insultar a la leyenda argentina».

Por su parte, Pinto sonrió como si conociera ese cántico, pero no hizo ningún comentario sobre las palabras del locutor brasileño.

Pinto juega en el Al-Nassr junto al portugués Cristiano Ronaldo, el eterno rival de Messi, desde el inicio de la temporada 2024-2025.