«¡En plena forma!» Kylian Mbappé, del Real Madrid, se muestra entusiasmado ante el duelo de la Liga de Campeones contra el FC Bayern de Múnich

«Sí, claro que quiero ganar con el Real Madrid», declaró Mbappé en el programa «Telefoot» de TF1 y bromeó: «En España hay gente que está un poco preocupada porque no vaya a jugar; creen que me iré directamente al Mundial. Pero esto es extremadamente importante. Seguimos en la lucha por la Liga y la Champions».

Y aunque el Bayern no ha ganado un partido contra el Real Madrid desde hace más de 14 años, Mbappé es consciente de la fuerza del equipo del entrenador Vincent Kompany. «En la Champions nos enfrentamos a un gran equipo, probablemente el que está en mejor forma en estos momentos», afirmó el jugador de 27 años.