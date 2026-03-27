En el Lazio, este verano se respira un aire de revolución en la delantera. Estos son los jugadores que podrían marcharse y los que podrían quedarse

Entre los jugadores cuyo futuro está más en el aire se encuentra Tijjani Noslin. En dos años en Roma solo ha dejado entrever sus cualidades en contadas ocasiones y, por eso, la Lazio está dispuesta a escuchar ofertas por él. Siempre y cuando no se registre una pérdida con respecto a la inversión de 15 millones que supuso su fichaje procedente del Verona en 2024. Sarri no ha sabido encajarlo del todo. Y ahora, con la llegada de Maldini, su espacio en el campo se ha reducido bastante. Al final de la temporada se evaluará su situación y su futuro en Formello. Lo mismo ocurre con Boulaye Dia. El delantero senegalés será rescatado por 11 millones de euros por la Salernitana. A pesar de la inversión, su nombre figura entre los que más posibilidades tienen de salir del club. Ya en enero quería marcharse, pero su situación contractual complicaba cualquier posible operación. En verano, sin embargo, la situación cambiará. Lotito y Fabiani están dispuestos a escuchar ofertas a partir de 18 millones. En la cuerda floja estaría también Petar Ratkov. Llegó a Roma en el mercado de invierno y goza del aprecio de la directiva, pero no del del entrenador, quien, de hecho, lo ha utilizado muy poco. Si Sarri sigue al frente de la Lazio el año que viene, no se descarta que el delantero serbio pueda ser cedido a otro equipo para que se haga las costillas.