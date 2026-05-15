¡En el FC Bayern resurgen los recuerdos! ¿Pero qué depara el futuro al «histórico» Tom Bischof?

Normalmente, Kompany, con su estilo afable y colegial, esquiva hábilmente los temas candentes. Ante preguntas concretas sobre el rendimiento o las declaraciones de jugadores específicos, prefiere —a diferencia de sus predecesores Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel— centrarse en el panorama general. Sin embargo, tras la victoria 1-0 sobre el VfL Wolfsburgo el sábado, Bischof criticó la presión defensiva del Bayern en las últimas semanas y justificó así los goles encajados que llevaron a la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Entonces Kompany cambió su enfoque.

«Es un jugador joven y cometió un error en esa entrevista», afirmó con rotundidad. Aun así, se mantuvo amable y colegial. Bischof no sufrirá consecuencias: Kompany lo definió como un «chico estupendo» pese al «error».

Bischof se había perdido las últimas semanas por una rotura fibrilar y solo reapareció ante el Wolfsburgo, así que su crítica apuntaba solo a los compañeros y lo excluía a él, lo cual, más allá del fondo, resultó desafortunado. Es probable que el jugador no midiera el impacto de sus palabras en la opinión pública y quizá tampoco en el vestuario.

Aun así, es positivo que los jugadores reflexionen y expresen sus ideas con firmeza. En su proceso para convertirse en una figura relevante del club y, más adelante, en líder, pueden permitirse este tipo de errores. Que Bischof se haya atrevido a hacer este análisis muestra su notable evolución en el Bayern.