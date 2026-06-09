En el FC Barcelona convirtió a jóvenes promesas en grandes estrellas. El nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, Carles Martínez, presenta muchos paralelismos con Xabi Alonso y recuerda a Pep Guardiola

Otro punto en común entre ambos entrenadores es su escaso éxito antes de su etapa en el Leverkusen. Aunque Alonso, a edad temprana, se perfilaba como futuro técnico del Real Madrid —cargo que ejerció con menos éxito del esperado—, sus inicios fueron turbulentos: tras fracasar en ascender al primer equipo blanco, se marchó a la Real Sociedad para dirigir al filial.

Martínez, por su parte, dejó el Barça en 2019 por reestructuraciones del club. Entre 2019 y 2022 adquirió experiencia internacional dirigiendo al sub-19 del Al-Rayyan SC de Catar y al sub-20 de Kuwait. En 2023 dio el salto a la élite: primero fue segundo entrenador y jefe de metodología del Toulouse, con el que ganó la Copa de Francia, y ese mismo verano se hizo cargo del primer equipo.

En su primera temporada como técnico principal, el Toulouse acabó en su mejor posición de la década. En las campañas 2024/25 y 2025/26 mantuvo la progresión y cerró en noveno lugar. Pese a estos logros, el técnico de 42 años permaneció en gran medida en la sombra, por lo que en Leverkusen se le considera, como mucho, la segunda opción tras la negativa de Andoni Iraola, quien fichó por el Liverpool FC.