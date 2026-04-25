«En el descanso nos reprendieron y luego nos centramos en lo que nos hace fuertes», declaró Goretzka tras la victoria por 4-3 sobre el FSV Mainz 05 el sábado, en palabras a DAZN. Al descanso, el Bayern, con muchos cambios, perdía 0-3.
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«En el descanso nos echaron una buena bronca»: el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, sonríe al recordar su charla en el vestuario en Maguncia
«Uno puede sufrir reveses, pero lo importante es siempre cómo se reacciona ante ellos», añadió Goretzka. El centrocampista había capitaneado al FCB por primera vez, pero la primera parte fue, para el ya proclamado campeón alemán, para olvidar.
El técnico Vincent Kompany rotó el plantel pensando en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain del martes. Dayot Upamecano y Joshua Kimmich se quedaron en Múnich, y otros seis titulares —Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah y Josip Stanisic— empezaron en el banquillo por descanso. Entre los cambios destacó el debut como titular del joven centrocampista Bara Sapoko Ndiaye, quien no tuvo su mejor día.
El Mainz, por su parte, cuajó una primera parte furiosa y se fue al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Dominik Kohr (15'), Paul Nebel (29') y Sheraldo Becker (45+2').
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Vincent Kompany explica la remontada del Bayern en Maguncia: «No solo por la táctica, sino sobre todo por la emoción»
Cuando Sky le preguntó por su discurso en el vestuario, Kompany respondió con una sonrisa irónica: «Hubo muchos elogios». Luego, el belga de 40 años añadió con seriedad: «A lo largo de mi carrera también he vivido momentos así como capitán y líder del equipo. Sé cómo se siente en el vestuario: el marcador está 3-0 a favor del rival y crees que el partido está perdido. Pero hay que sacar la rabia, no aceptarlo, darlo todo y presionar hasta el último minuto. Eso hicieron los chicos».
“Una reacción así no se provoca solo con táctica, sino con mucha emoción”, añadió Kompany, quien en la segunda parte reemplazó a Kane y Olise tras un flojo primer tiempo. En el 53’, Jackson hizo el 1-3, pero en los últimos 20 minutos el Bayern remontó. Desde el 57’ participaron Musiala y Stanisic.
Olise recortó con un gran disparo en el 73, Musiala igualó poco después y Kane sentenció el 4-3 definitivo. «Al final, fue incluso más emocionante que ganar 3-0», apuntó Goretzka.
El FC Bayern de Múnich afronta con optimismo su primer enfrentamiento contra el PSG
Para el FC Bayern, el partido era intrascendente, pues ya tenía asegurado su 35.º título de liga tras vencer 4-2 al Stuttgart. Aun así, la remontada le dio confianza de cara a la ida contra el PSG.
El martes jugarán la ida en París y, ocho días más tarde, la vuelta en Múnich definirá al finalista de la Liga de Campeones, donde aguardaría Arsenal o Atlético de Madrid.
FC Bayern de Múnich: próximos partidos del FCB
Fecha
Partido
Competición
Martes, 28 de abril
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern de Múnich
Liga de Campeones
Sábado 2 de mayo
FC Bayern de Múnich vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern de Múnich vs. París Saint-Germain
Liga de Campeones
Sábado 9 de mayo
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern de Múnich
Bundesliga