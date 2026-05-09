El Borussia Dortmund aportará con seguridad a Nico Schlotterbeck y Felix Nmecha, fijos en la selección alemana. Waldemar Anton podría sumarse al Mundial. Los otros dos candidatos, Karim Adeyemi —cuyas opciones han caído tras cuatro partidos sin jugar— y Maximilian Beier, aún no tienen el pase asegurado.

Resulta difícil entender que Beier, con 20 participaciones en goles (10 tantos y 10 asistencias) en 43 partidos oficiales, aún tenga que pelear por un lugar.

Ninguno de sus rivales por el puesto puede presumir de tales cifras: Leroy Sané (16 puntos), Kevin Schade (11), Said El Mala (17), Chris Führich (16) y Adeyemi (15). Las diferencias son mínimas, pero Nagelsmann busca un equipo equilibrado. Fijarse solo en las cifras sería una visión a corto plazo.