«En el Bayern de Múnich también se cometen errores de vez en cuando»: Toni Kroos aún no ha descartado al Real Madrid, y explica qué le sorprendió en el partido de ida

Tras el segundo gol, «el Bayern tenía el partido bajo control», dijo Kroos. «Esperaba que siguieran dominando y quizá ampliando la ventaja, pero ocurrió lo contrario».

Sin embargo, el Madrid creció en la segunda parte. Un Neuer sobresaliente evitó varios goles, pero en el 74’ ni siquiera él pudo detener el 1-2 final de Mbappé.

De cara a la vuelta, Kroos confía en la calidad de Mbappé y Vinicius. «El Bayern también falla», recordó el exinternacional alemán, retirado en 2024. «Tienes a Vini y a Mbappé frente a un Stanisic o un Laimer; en el uno contra uno siempre hay opciones».

Sin embargo, en el partido de vuelta el Madrid debe «tener más soluciones con el balón que el contraataque» en el Allianz Arena, explicó Kroos. «En algún momento tendrás que abrir el juego y participar en la construcción; ese ha sido su problema».