En ausencia de Edin Dzeko: el FC Schalke 04 sigue líder de la 2.ª Bundesliga

Los «Königsblauen» lograron un empate a 1 (1-1) en el partido estrella disputado en Darmstadt 98 y, a falta de siete jornadas para el final, aventajan en un punto a sus perseguidores, el SV Elversberg y el SC Paderborn. Los «Lilien» ocupan el cuarto puesto, a un punto más de distancia, en la reñida lucha por el ascenso.
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Moussa Sylla, que sustituyó a Dzeko —fichaje de invierno— tras la tarjeta roja que este recibió contra el Hannover 96 (2-2), adelantó al Schalke con su primer gol en 912 minutos (44’). El delantero Isac Lidberg empató para el Darmstadt con su 14.º tanto de la temporada (45’+5). Para los locales, esto puso fin a una racha de siete victorias consecutivas en casa.
Los Lilien celebraron pronto un gol de slapstick: después de que Loris Karius detuviera un disparo de Fabian Nürnberger, los jugadores del Schalke fabricaron un curioso gol en propia puerta. Nikola Katic, al intentar despejar, golpeó a Moussa Ndiaye, que yacía en el césped, y este desvió el balón hacia la portería (18’). Sin embargo, el árbitro Robert Hartmann anuló la supuesta ventaja tras consultar el vídeo: Nürnberger había pisado a Ndiaye en la pantorrilla.
Marseiler tiene que abandonar el campo tras una supuesta lesión grave
Poco después, el Darmstadt sufrió un nuevo revés, ya que Luca Marseiler, aparentemente sin intervención del rival, se lesionó gravemente la rodilla y tuvo que ser retirado del campo en camilla (26’). Antes del descanso, el 98 también se vio por detrás en el marcador: tras un córner de Adil Aouchiche, Timo Becker remató de cabeza al poste y Sylla aprovechó el rebote para marcar de cabeza. Sin embargo, Lidberg logró el empate con un remate de media vuelta.
Tras el descanso, el portero del Schalke, Karius, salvó in extremis ante Fraser Hornby (62’). En el otro extremo del campo, el suplente Christian Gomis desperdició una gran ocasión (84’).