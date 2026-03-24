Según informaciones de Sky, las críticas internas hacia el entrenador español se están intensificando tras solo siete semanas en el cargo. Al parecer, hay varios aspectos que están siendo objeto de críticas.
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¿En apuros tras solo siete semanas? ¿Una gran sorpresa en la Bundesliga?
Por un lado, el estilo de juego de Riera suscita críticas. Si bien es cierto que ha estabilizado notablemente la defensa, que bajo el mando de su predecesor, Dino Toppmöller, era más que precaria, la ofensiva se ha visto afectada por ello. El núcleo del equipo se ha mostrado cada vez más falto de ideas en los últimos partidos, como ocurrió en la derrota por 1-2 ante el Mainz el domingo o en el empate a 0-0 contra el FC St. Pauli. Incluso contra el Heidenheim, prácticamente descendido, se logró marcar un único gol.
Riera también suscitó dudas con su rueda de prensa tras la derrota en Maguncia, al calificar de «milagro» una victoria de su equipo en el terreno de los renanos si el Eintracht se hubiera llevado los tres puntos de Maguncia. Al respecto, señaló que el Frankfurt solo había ganado una vez en los últimos 21 partidos fuera de casa disputados en Maguncia. «Hoy no hemos logrado el milagro», dijo, y explicó: «Porque yo diría que ganar aquí es un milagro, ya que en 21 partidos el Eintracht solo ha ganado una vez en Maguncia. De 21, una sola vez. Eso significa que si hubiéramos venido aquí y hubiéramos ganado, habría sido un milagro. Así que no hemos logrado el milagro».
Por otro lado, el apoyo a Riera dentro del equipo se está desvaneciendo, ya que los jugadores consideran que sus instrucciones tácticas son demasiado complejas. Las numerosas reuniones, que en algunos casos se prolongan durante más de una hora, estarían sobrecargando a los jugadores del Frankfurt. La exclusión de Mario Götze de la convocatoria en Maguncia, a pesar de que se rumorea que está a punto de renovar su contrato, y las críticas públicas tras la derrota contra el Nullfünfer tampoco han sido bien recibidas por algunos.
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Albert Riera: Solo tres victorias en siete partidos
«Puedo ofrecer soluciones y marcar la forma en que debemos movernos. Pero yo estoy aquí en la línea, no puedo dar el último pase. Saben, a veces yo veo el hueco, pero el jugador no», dijo Riera tras el pitido final y añadió: «No pretendo criticar a los jugadores, pero al final, en el último cuarto, lo que cuenta es la calidad de los jugadores. Siempre digo que los entrenadores podemos enseñarles todo a los jugadores, pero al final lo que cuenta es la calidad».
Riera ya había causado revuelo con declaraciones contundentes nada más llegar y, entre otras cosas, había destacado: «Si les dijera a mis jugadores que saltaran desde el balcón, lo harían». Sin embargo, hasta ahora su estilo agresivo no parece estar dando frutos. El balance, más bien decepcionante, tras siete partidos: tres victorias, dos empates y dos derrotas, con un balance de goles de 10 a 6. Esto supone una media de 1,57 puntos por partido.
¿Sin Europa? El Eintracht de Fráncfort pone sus miras en la Copa DFB
La diferencia entre el séptimo clasificado y los puestos europeos es ahora de ocho puntos. Si el SC Friburgo, octavo en la tabla, ganara la Copa DFB, sería muy probable que se quedara fuera de las competiciones internacionales a siete jornadas del final.
El equipo de Friburgo se enfrentará al VfB Stuttgart en semifinales, y en una posible final le esperaría el Bayer Leverkusen o el FC Bayern de Múnich. Si triunfara en Berlín, el SCF se clasificaría directamente para la Europa League. Si otro de los tres semifinalistas ganara la copa, el Frankfurt, como séptimo, entraría al menos en la Conference League. Y es que este trío ocupa posiciones mejores que el SGE en la tabla de la Bundesliga.
Bundesliga: Los resultados del Eintracht de Fráncfort bajo la dirección de Albert Riera
Jornada Local Resultado Visitante 27 1.FSV Mainz 05 2:1 E. Frankfurt 26 E. Frankfurt 1-0 1. FC Heidenheim 25 FC St. Pauli 0:0 E. Frankfurt 24 E. Frankfurt 2:0 SC Friburgo 23 Bayern de Múnich 3-2 E. Frankfurt 22 E. Frankfurt 3:0 Bor. M'gladbach 21 Union Berlin 1:1 E. Frankfurt