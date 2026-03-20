«En 16 años nunca había visto algo así»: un jugador de la Bundesliga se refugia en el baño durante un partido de la Copa de Europa

«Intenté decirle al entrenador que tenía que salir del campo, porque me di cuenta de que necesitaba ir al baño de inmediato. Pero el entrenador no lo entendió muy bien, así que tuve que tomar la iniciativa por mi cuenta», explicó el defensa.

Mientras los de Maguncia celebraban el 2-0 de Armindo Sieb en el minuto 85, da Costa pasó corriendo junto al desconcertado banquillo y a su entrenador para dirigirse a los vestuarios: «Este es mi decimosexto año en el fútbol profesional, pero la verdad es que nunca había vivido algo así; es una locura total».