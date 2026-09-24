«Empecé a echar de menos Estados Unidos»: el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, habla en The Late Run sobre seguir hasta 2030, el talento emergente y la mentalidad de la MLS

A Pochettino le ofrecieron una ampliación de contrato antes del Mundial, pero se mostró tajante al asegurar que no hablaría de su futuro con el equipo hasta después del torneo. Sin embargo, durante unas vacaciones en Europa, se descubrió echando de menos a Estados Unidos y con ganas de seguir mejorando el fútbol estadounidense.

«Era muy importante para nosotros ofrecer un buen rendimiento... y acordamos hablar después del Mundial. Y, sinceramente, después de que terminara el Mundial... empecé a echar de menos América y a Estados Unidos. Construimos algo y creamos un vínculo con los aficionados que fue increíble», contó a los presentadores Raheem Taylor-Parkes y Chad Ochocinco.





También destacó la aparición de un grupo de jugadores que todavía podría dejar su huella hasta el Mundial de 2030. Con nombres como Cavan Sullivan, Julian Hall y Adri Mehmeti abriéndose camino en el panorama de la selección, Pochettino especuló con que Estados Unidos podría no hacer más que mejorar.

«Es cierto que estábamos viendo a un grupo potencial de jugadores jóvenes de 16, 17, 18 y 19 años, con la posibilidad de empujar a los otros jugadores», dijo Pochettino.



