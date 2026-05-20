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Emi Martínez asegura que tomó «la decisión correcta» en un mercado de fichajes complicado, y el portero del Aston Villa, campeón del Mundial, reconoce la oportunidad perdida con el Manchester United
Reflexiones sobre el drama del mercado de fichajes
El futuro del guardameta argentino generó intensas especulaciones en septiembre, sobre todo el último día de fichajes, cuando el Manchester United buscaba un portero. Los «Diablos Rojos» ficharon a Senne Lammens, y la situación de Martínez en el Aston Villa se complicó cuando Unai Emery lo marginó del partido contra el Crystal Palace la noche antes del cierre del mercado.
Al recordar aquel momento, Martínez se emocionó ante la prensa antes de la final de la Europa League contra el SC Freiburg: «Me despido y lloro al dejar a mi familia en Argentina para venir a Inglaterra. A veces el fútbol cambia; llegan y se van entrenadores. En el fútbol la gente va y viene, pero eso no quita el respeto que le tengo al club. Lo amo».
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Compromiso con el proyecto Villa
A pesar del interés de otros grandes clubes europeos y de las tensiones durante el mercado de fichajes, Martínez ha reafirmado su lealtad al proyecto de Emery. Tras ayudar al club a volver a la Liga de Campeones, el exjugador del Arsenal cree que la estabilidad que ha encontrado en el Villa es única, aunque el club tenga un presupuesto menor que los tradicionales «Seis Grandes».
«Tengo un compromiso con el Aston Villa. Soy campeón del mundo con el Aston Villa, he ganado dos Guantes de Oro con el Aston Villa. Siempre amaré a este club. Algún día me retiraré, así que alguien más tendrá que estar bajo los palos», explicó Martínez. «Estoy muy orgulloso de quedarme; tomé la decisión correcta».
El impacto de Emery y el último obstáculo
Martínez destacó la influencia de Emery y su gran palmarés en la Europa League. Con el equipo a punto de disputar el partido más importante en décadas, el portero se motiva recordando su trayectoria: desde que dejó Sudamérica de adolescente hasta convertirse en una estrella mundial.
«Nos lo merecemos, los aficionados se lo merecen y el entrenador ha jugado cuatro o cinco finales en esta competición», afirmó Martínez. «Queremos que esté en el banquillo mañana. Yo, cada vez que llego a una final, no pienso en el resultado. Siempre recuerdo de dónde vengo y a la familia que dejé atrás. En el partido, pase lo que pase, sé lo duros que son los tiempos en Inglaterra. De joven extrañaba a los míos. Ahora soy campeón del mundo y tengo varios títulos con la selección, pero nunca olvido al chico que se fue de Argentina para sacar a su familia de la pobreza».
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El sueño de levantar un trofeo
Podría haber fichado por el Old Trafford, pero Martínez prefiere acabar con los 30 años sin título del Villa y centrarse en la final de la Europa League en Estambul. Para un jugador que ya lo ha ganado todo con Argentina, llevar el éxito a Villa Park es una misión personal. Subraya que su mayor fortaleza es el espíritu de equipo.
«Estoy en una final europea y hemos vuelto a la Champions a pesar de todo lo que vivimos este año. Somos uno de los equipos que menos gasta en la Premier, pero tenemos un entrenador de primera, un capitán de primera y un núcleo sólido. Cuando nos mantenemos unidos, podemos ganar a cualquiera», afirmó el portero con confianza.