¿Emi Martínez al Liverpool? Los Reds buscan consejo para fichar un portero tras los rumores sobre la sorpresiva salida de Alisson

Cualquier venta este verano dejaría un vacío considerable en la plantilla del Liverpool. El exguardameta de los Reds, Friedel —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con MrQ—, respondió así cuando se le preguntó si la marcha de Alisson afectaría más que la del «Rey egipcio» Salah, autor de 257 goles: «Desde el punto de vista de Arne Slot, posiblemente, porque no creo que Arne Slot y Salah se llevaran bien. Su relación parecía agua y aceite. Así que, desde ese ángulo, sí. Pero lo que Salah ha hecho en la última década ha sido extraordinario y su partida sería una gran pérdida.

Alisson es uno de los porteros más difíciles de reemplazar en el mundo y, si se fuera, sería muy complicado sustituirlo.

Como aficionado del Liverpool, me dolería su marcha, porque nunca ha desacreditado al club y ha reconocido sus pocos errores. Es uno de los mejores porteros en el uno contra uno de la historia.

«Incluso cuando pierden ritmo por la edad o sufren lesiones, siguen siendo mejores que casi todos. Reemplazarlo sería muy difícil».